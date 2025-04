Vinitaly, il Consorzio Vino Chianti si presenta con 269 etichette

Firenze, 1 aprile 2025 – Il Consorzio Vino Chianti si prepara a lasciare il segno nell'edizione 2025 di Vinitaly, portando con sé un’ampia rappresentanza di produttori e una selezione straordinaria di etichette che raccontano la storia e l’evoluzione della denominazione. Il Consorzio sarà al Padiglione 9, stand C11-C12. Elemento centrale dello stand sarà il grande bancone istituzionale, un quadrilatero scenografico dedicato alle quattro principali tipologie di Chianti Docg, dove sarà possibile degustare ben 269 etichette, suddivise così: Annata: 105 etichette Superiore: 39 etichette Riserva: 83 etichette Vin Santo del Chianti: 42 etichette "Vinitaly rappresenta un appuntamento imprescindibile per il nostro Consorzio e per i nostri produttori – dice Giovanni Busi, presidente del Consorzio Vino Chianti –. Anche quest'anno siamo presenti con una partecipazione di grande rilievo, a testimonianza della forza della nostra denominazione e della capacità dei nostri vini di conquistare i mercati globali. Vinitaly è un'opportunità unica per rafforzare i legami con operatori e appassionati, mostrando l'identità e la qualità che rendono il Chianti un'eccellenza del made in Italy".