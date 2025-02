Moda, il 10 febbraio a Firenze volantinaggio Cgil, Cisl e Uil

Firenze, 9 febbraio 2025 – E' un momento molto complesso per il settore moda che in Toscana si trova di fronte a una crisi senza precedenti. Per questo motivo domani, lunedì 10 febbraio, si svolgerà un volantino dei sindacati a Firenze per illustrare le richieste ai grandi marchi per difendere il distretto da questo frangente di crisi di ordinazioni.

Il volantinaggio è organizzato dai sindacati Cgil, Cisl e Uil, che saranno presenti in alcune vie del centro come piazza Repubblica, Santa Trinita, Vigna Nuova e piazza Strozzi. Saranno presenti le categorie che articolano le filiere della moda in tutti i settori produttivi coinvolti. Successivamente, alle ore 11.30, è in programma un punto stampa in modo da poter spiegare tutte le ragioni del volantinaggio.