Italgas: Toscana Energia, utile 43 milioni, dividendo 0,20 euro

Firenze, 11 aprile 2025 - L'assemblea degli azionisti di Toscana Energia spa (50,66% è del gruppo Italgas; 49,26% soci pubblici) ha approvato il bilancio 2024 con utile netto di 43,565 milioni di euro (+17,8% sul 2023) e un dividendo da 20,85 centesimi di euro per azione per complessivi 30.485.699,69 euro. I dividendi saranno erogati dall'1 luglio 2025. Inoltre, i risultati del bilancio 2024 evidenziano ricavi per 157,508 milioni di euro (+11,1%), margine operativo lordo (Ebitda) a 122,377 milioni (+13%), utile ante imposte pari a 60,93 milioni (+19,7%). L'indebitamento finanziario è di 477,304 milioni di euro e ha registrato un decremento di 16,941 milioni nel 2024 (pari al -3% sul 2023). Gli investimenti tecnici sono pari a 66,76 milioni di cui 35,9 per la sostituzione, ammodernamento ed estensione della rete di distribuzione. La digitalizzazione della rete e degli impianti hanno determinato un investimento di 13,9 milioni di euro. Toscana Energia - azienda con sede a Firenze e 421 dipendenti - gestisce 8.112 km di rete del metano in 101 comuni toscani, distribuendo 892 milioni di metri cubi di gas l'anno a 797.541 contatori.