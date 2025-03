Funaro a Bruxelles, “L’impegno mio e di Firenze contro le disuguaglianze”

Firenze, 26 marzo 2025 – La sindaca Sara Funaro ha sottoscritto a Bruxelles l'impegno della città di Firenze ad agire secondo i principi del Pilastro europeo per i diritti sociali, che fa parte della campagna 'Eurocities Inclusive Cities 4 All'.

Funaro, si ricorda in una nota di Palazzo Vecchio, è commissario ombra per l'inclusione sociale di Eurocities: oggi a Bruxelles si è svolto il Summit sociale dei sindaci europei dal titolo "Città inclusive per tutti".

Il Pilastro europeo dei diritti sociali ha lo scopo di rispondere alle sfide sociali che investono l'Europa e costituisce il quadro di riferimento per promuovere migliori condizioni di vita e di lavoro nell'Unione europea.

La sindaca di Firenze Sara Funaro nella giornata di mercoledì 26 marzo ha partecipato al Summit sociale dei sindaci europei dal titolo "Città inclusive per tutti"

"Oggi è un'occasione importante - afferma Funaro -, soprattutto in un momento storico come questo in cui le disuguaglianze sociali crescono e i cambiamenti climatici stanno cambiando i nostri territori, colpendo soprattutto le persone più fragili. Come membro di Eurocities e come commissario ombra penso che sia importante esserci per sottoscrivere gli impegni delle città e gli obiettivi che devono essere raggiunti, sia per mettere in campo tutte le azioni per contrastare i cambiamenti climatici, sia per mettere in campo tutte le risposte che devono essere date per combattere le disuguaglianze sociali".

"Firenze è sempre stata una città molto attenta a questi aspetti - aggiunge Funaro - ed è sempre stata in prima linea per dare risposte ai cittadini più fragili. Pertanto, siamo qui con convinzione per confrontarci e sottoscrivere gli impegni e le azioni del Pilastro europeo dei diritti sociali e lanciare un messaggio di inclusione e di uguaglianza".

L'Unione europea è alle prese con "forti tensioni geopolitiche e di competitività. I sindaci dell'Ue sono qui per dire che queste priorità sono importanti ma dobbiamo anche lavorare sulla inclusione sociale, in particolare sulla crisi abitativa che è presente in molte città europee. I sindaci possono e devono avere un impatto, un'influenza sulle politiche europee". E' quanto ha sottolineato da André Sobczak, segretario generale di Eurocities, a margine del Social Summit.