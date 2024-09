Firenze Fiera, in semestrale balzo dei ricavi del +19%

Firenze, 10 settembre 2024 - Il cda di Firenze Fiera, riunitosi oggi, ha approvato la relazione semestrale 2024 con un valore della produzione che registra una crescita considerevole rispetto al 2023, passando da 13 milioni di euro a 15,4 milioni di euro. L'incremento pari al 19%, si è realizzato in tutti i comparti in cui opera la società, fiere e congressi. La semestrale ha evidenziato un risultato positivo, al lordo delle imposte, di 2,7 milioni di euro, in miglioramento rispetto a quello del semestre precedente, che era di 2,1 milioni di euro. Lo riporta una nota. "I dati economici di questo primo semestre 2024 - dichiara il presidente Lorenzo Becattini - documentano il consolidamento della ripresa delle attività in tutti i settori in cui opera Firenze Fiera, segno di un grande impegno da parte di tutta la struttura e anche dell'attenzione che i soci manifestano nei confronti di questa azienda che sta di anno in anno crescendo".