Credito, Toscana seconda regione in Italia per numero di prestiti

Firenze, 28 marzo 2022 - Oltre la metà dei toscani ha un finanziamento attivo. La rata mensile pro capite si attesta mediamente sui 328 euro è l'indebitamento medio è di oltre 36mila euro a testa. Questi i numeri, relativi al 2021, che emergono dallo studio realizzato da Mister Credit-Crif. La Toscana si piazza seconda in Italia per popolazione maggiorenne intestataria di almeno un contratto di credito rateale, con il 50,5% sul totale, dopo la Valle d’Aosta, che guida la classifica nazionale con il 55,8%.

Per quanto riguarda la distribuzione delle tipologie di contratti di credito, l'incidenza dei mutui all'interno del portafoglio delle famiglie è leggermente più alta rispetto alla media nazionale (20,8%), con un peso pari al 21,8% sul totale dei finanziamenti attivi, dato che colloca la regione al settimo posto della graduatoria nazionale. I prestiti personali rappresentano il 26,2% del totale dei contratti, dato leggermente inferiore rispetto alla media nazionale (28,4%), mentre quelli finalizzati all'acquisto di beni e servizi rappresentano il restante 52%, un dato che colloca la regione al decimo posto assoluto.

Differenze a livello provinciale

A livello provinciale, Siena guida la classifica per quanto riguarda i mutui, con una quota del 24,3%, Arezzo vanta il primato relativamente ai prestiti personali, con il 28,4% sul totale dei contratti di credito attivi, mentre Massa-Carrara si distingue per l'incidenza dei prestiti finalizzati, con il 54,4%.

L'importo delle rate

La rata media mensile più alta, pari a 370 euro, è quella sostenuta dai pratesi. Seguono Siena e Firenze, rispettivamente con 356 euro e 355 euro. Anche per l'importo residuo che resta da rimborsare per estinguere i contratti in essere la Toscana, con 36.338 euro, si colloca al quinto posto in Italia. La provincia con l'esposizione residua più elevata risulta essere Firenze, con euro 43.668, che la colloca al sesto posto assoluto nella classifica nazionale guidata da Milano, con euro 53.284.