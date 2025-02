Baker Hughes, accordo per l'impianto Gnl di Argent in Louisiana

Firenze, 3 febbraio 2025 - Argent Lng ha scelto Baker Hughes come fornitore di soluzioni di liquefazione e servizi correlati per il suo impianto di esportazione di gas naturale liquefatto proposto a Port Fourchon, in Louisiana.

L'annuncio è stato dato durante l'annual meeting di Baker Hughes in corso a Firenze: l'azienda "fornirà soluzioni di liquefazione all'avanguardia - si legge in una nota -, attrezzature per la generazione di energia e sistemi di compressione del gas per l'impianto, che dovrebbe fornire circa 24 milioni di tonnellate all'anno di Gnl". Per Lorenzo Simonelli, presidente e amministratore delegato di Baker Hughes, "l'annuncio di oggi è un'ulteriore testimonianza delle capacità tecnologiche che abbiamo costruito negli ultimi 30 anni nel settore del Gnl.

Questa collaborazione con Argent Lng sottolinea il nostro impegno a fornire le migliori soluzioni avanzate per il Gnl". Simonelli ha sottolineato che "con la continua crescita della domanda globale di energia siamo impegnati a fornire soluzioni tecnologiche innovative all'industria del Gnl, un fornitore chiave di energia affidabile e conveniente per molti Paesi del mondo". L'inizio della fase 1 di realizzazione del progetto è previsto per il 2026, mentre l'operatività commerciale è prevista per il 2030. All'annual meeting di Firenze, inoltre, Baker Hughes ha annunciato l'aggiudicazione da parte di ExxonMobil Guyana di una fornitura di prodotti chimici speciali e servizi correlati per i progetti di sviluppo dei giacimenti petroliferi offshore Uaru e Whiptail nel blocco Stabroek della Guyana.