Musica contro l’indifferenza: il 9 giugno gli studenti suonano per le vittime di Calenzano

Firenze, 6 giugno 2025 – Una serata di musica e memoria, per dire che il dolore non è stato dimenticato. Tornano a esibirsi sul palco le ragazze e i ragazzi del liceo classico Michelangiolo con ‘Miche in concerto’, in programma lunedì 9 giugno alle 20.30 al teatro Puccini di Firenze. Ma questa non sarà una semplice esibizione di fine anno: sarà un atto di solidarietà. Il concerto, dal titolo “Musica contro l’indifferenza”, sarà infatti interamente dedicato alle famiglie delle vittime della strage del deposito Eni di Calenzano, avvenuta il 9 dicembre 2024.

Quella tragedia colpì profondamente la comunità e gli studenti del Michelangiolo lo ricordano bene: il loro concerto di Natale si tenne proprio il giorno dopo. “Sono passati neppure sei mesi e già nessuno ne parla più – scrivono oggi i ragazzi –: più che ingiusto, questo è inumano. La memoria dovrebbe essere scolpita nei cuori. È per questo che abbiamo deciso di trasformare la musica in un’azione concreta: aiutare chi ha vissuto sulla propria pelle quella tragedia”.

Sul palco del Puccini, come fa sapere la dirigente Federica Gambogi, si alterneranno decine di giovani musicisti, tra solisti e gruppi, per un totale di oltre 30 esibizioni. Il programma sarà ricco e trasversale, capace di unire generazioni e generi diversi: dai Genesis a Debussy, da Aretha Franklin ai Coldplay, passando per Manessent, Reinhold, Birdy, U2, Abba, Hendel e i cantautori italiani. Un mosaico di suoni e stili che sarà, nelle parole degli studenti, “un manifesto di umanità in un mondo sempre più inumano”.

L’ingresso al concerto è libero, ma durante la serata sarà possibile partecipare a una sottoscrizione volontaria. Tutti i fondi raccolti saranno destinati alle famiglie di Vincenzo Martinelli, Carmelo Corso, Gerardo Pepe, Franco Cirelli e Davide Baronti, le cinque vittime della strage.

Per chi non potrà essere presente, è attivo un conto corrente dedicato alla raccolta fondi, intestato al Comune di Calenzano:

IBAN IT43Y0200838103000107278108 – Causale: “Raccolta fondi a favore vittime disastro di Calenzano 9 dicembre 2024”

L’iniziativa è realizzata con la collaborazione e il patrocinio dei Comuni di Firenze e Calenzano, e ha coinvolto docenti, famiglie e studenti in un lavoro corale e sentito.

“Lo sgomento che segue a una tragedia è vano se si esaurisce in parole – scrivono ancora i ragazzi –: le azioni, invece, restano. E noi vogliamo agire, vogliamo essere umanisti nel senso più profondo del termine. Questo concerto è il nostro modo per non restare indifferenti”.