Ugo De Vita torna alla Pergola con 'Per l'amor dei poeti'

Firenze, 8 gennaio 2024 – Ugo De Vita torna alla Pergola tra gennaio, febbraio e marzo con la terza edizione di 'Per l'amor dei poeti', rassegna che vuole unire musica, poesia e teatro e che propone reading di versi con particolare riferimento al Novecento italiano. Il primo appuntamento è 'Umberto Saba. Un ritratto' il 9 e 10 gennaio, il secondo 'Giuseppe Ungaretti. Soldati e altre poesie', il 13 e 14 febbraio.

La scelta dunque per i primi due eventi è affidarsi a personaggi del calibro di Umberto Saba e Giuseppe Ungaretti. Il terzo appuntamento è in calendario il 26 e 27 marzo, dal titolo 'Voci isolate del Novecento italiano. Come finisse il mondo'. Si tratta di lettura di voci isolate, dimenticate, di poeti giovani, ma ispirata al disagio e alla contestazione.