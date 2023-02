Testo 2023 a Firenze, boom di visitatori: “Trasmettiamo la passione per i libri”

Firenze, 25 febbraio 2023 – La Stazione Leopolda assoluta protagonista questo weekend con ‘Testo - come si diventa un libro’, il nuovo salone dell’editoria di Pitti Immagine. Una fiera dedicata al mondo dell’editoria contemporanea che vuole bissare il grande successo dell’anno scorso (esattamente di un anno fa la prima edizione). La ‘Next Edition’ di quest’anno (in scena dal 24 al 26 febbraio, dalle 10 alle 20), punta a raccontare come nasce un libro. Da come si scrive a come si pubblica. Come si vende fino a come si legge.

La mission dell’expo letterario è quella di “trasmettere il valore della lettura” attraverso una tre giorni eventi “inclusivi e collettivi grazie agli strumenti digitali”, come ha sottolineato Agostino Poletto, direttore generale di Pitti Immagine. Il punto di partenza dal quale è nata l'idea di Testo: un salone che dà spazio alle voci più significative e interessanti dell'editoria contemporanea, valorizzando le fasi di come nasce un libro e le persone che contribuiscono a trasformare pensieri in pagine".

Molto scenografico e carico di significato la ricostruzione messa in campo alla Leopolda. Gli organizzatori hanno per l’occasione strutturato 7 stand, o meglio 7 stazioni, con l’intento di ricreare le varie fasi di vita e la ‘catena di assemblaggio’ di un libro: dal lavoro dello scrittore, a quello degli editor, passando per le task dei traduttori e dei grafici, promotori e librai fino alla messa in mano del prodotto al lettore.

Grande novità di quest’anno in fiera sono (su prenotazione) i nuovi percorsi guidati di ‘Ipertesto’, ovvero modalità interattive che coinvolgono direttamente librai e bibliotecari, critici letterari, influencer e ‘booktoker’ insieme ai vari rappresentanti di altre rassegne dedicate ai libri. Queste guide d’eccezione condurranno piccoli gruppi di lettori tra i tavoli delle case editrici: ogni guida proporrà un proprio percorso, seguendo un titolo-tema, un filo conduttore, un’intuizione, una passione. In base al percorso, verranno scelti sette tavoli (e quindi sette editori), presso cui fermarsi e sette libri di cui parlare, in modo da tracciare una mappa letteraria, che ognuno potrà poi rilanciare, personalizzandola a sua volta sui social.

Ospitati poi in ogni stand un concentrato vero della migliore editoria italiana del momento, tra realtà blasonate e indipendenti insieme ai grandi gruppi editoriali. Adelphi Edizioni, Atlantide, Bompiani, De Vecchi Editore, Edizioni E/O, Fandango Libri, Fazi Editore, Giunti Editore, Guanda, Il Mulino, Iperborea, La nave di Teseo, LInkiesta, Marcos Y Marcos, Minimum Fax, solo per citarne alcuni. Presente anche la testata de Il Post, che insieme alla Fondazione Peccioli partecipano in fiera con la catena ormai molto collaudata di “Cose spiegate bene”. La quinta uscita, tutta dedicata alla geografia, si intitola “La Terra è rotonda” ed è stata presentata alla Leopolda dal vicedirettore Francesco Costa e Emanuele Menietti. Quello che è sicuro è che ogni casa editrice partecipante ha colto l’occasione per presentare le ultime novità in uscita e i titoli maggiormente significativi, in modo da valorizzare agli occhi dei visitatori ogni singola proposta.

E a proposito di visitatori, alla fiera di Pitti Immagine sono accorsi in tantissimi. Da famiglie e bambini e anziani, a giovani studenti di liceo e università. Ma anche e soprattutto tanti appassionati e amanti dei libri e della carta stampata, per rimarcare “nella vita di ognuno di noi l’importanza e il ruolo della lettura”, come dichiara a La Nazione con due battute una lettrice presente in fiera di nome Daniela. “Siamo qui oggi perché vogliamo trasmettere ai nostri figli la passione e la forza comunicativa delle storie e dei racconti”, dichiarano Giancarlo e Marta, genitori di due bambini di dieci e tredici anni, presenti anche loro alla Leopolda. “Davvero complimenti agli organizzatori”, afferma il brillante ultrasettantenne Guido: “Una fiera ben pensata che invoglia e che avvicina la cittadinanza alla letteratura e alla scoperta di titoli anche di nicchia”.

Prezzo del biglietto: 5 euro al giorno per il pubblico generico e 5 euro per tre giorni per gli operatori del settore.

Programma della 3 giorni di fiera interamente consultabile su: https://testo.pittimmagine.com/it/events-calendar