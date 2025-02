TeatRotary: la rassegna solidale dedicata al teatro amatoriale fiorentino

Firenze, 12 febbraio 2025 - È in corso la diciassettesima edizione di “TeatRotary”, ben nota e attesa rassegna-concorso dedicata agli amanti della solidarietà e del teatro amatoriale, organizzata dal Rotary Club Firenze Est – quest’anno presieduto da Michele Reali - nel Teatro Le Laudi di Firenze. L’iniziativa, sostenuta dal Quartiere 2 del Comune di Firenze, è patrocinata dal Distretto Rotary 2071 e, come da tradizione, persegue due obiettivi principali: raccogliere fondi a favore del programma End Polio Now per l’eradicazione della poliomielite dal pianeta, e valorizzare le compagnie del nostro territorio.

Il primo spettacolo è andato in scena lunedì 27 gennaio, con l’esilarante atto unico della compagnia Il Camerino Volante dal titolo “Rose e Crisantemi”, di Roberto Vergelli. Lunedì scorso è stata invece la volta della Compagnia Stabile del Riccio, impegnata con “Vinsanto e Centrini”, di Massimo Sallei. In entrambe le serate si è esibita anche la neonata compagnia “Il Siparietto”, composta da tre soci del club, che ha portato in scena brevi scene figurate piene di ironia. Il prossimo appuntamento sarà il 17 febbraio, con l’Associazione Culturale PARO PARO che presenterà “Ho una figlia bellissima”, di Valerio Di Piramo, a conclusione delle esibizioni in concorso.

Gran finale il 24 febbraio, quando a salire sul palco sarà la compagnia La Martinicca di Piazzano, vincitrice dell’edizione 2024, proponendo lo spettacolo fuori concorso “Una questione delicata”, di Antonella Zucchini. Seguiranno le premiazioni dei partecipanti, rigorosamente basate sui voti espressi dal pubblico in sala: la compagnia preferita riceverà il trofeo “TeatRotary”, una creazione originale del socio Marco Mar chettoni. Tutte le serate iniziano alle 21, ingresso gratuito.

Caterina Ceccuti