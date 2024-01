Marco Bocci sul palco per la riapertura del teatro Dante di Campi Bisenzio

Campi Bisenzio (Firenze), 14 gennaio 2024 – Il teatro Dante Carlo Monni di Campi Bisenzio (Firenze) ha rialzato il sipario dopo l'alluvione del 2 novembre. È stato “Lo Zingaro”, con Marco Bocci per la regia di Alessandro Maggi, a inaugurare il palco per la riapertura.

"Dopo settimane di lavoro intenso – sottolinea in una nota Sandra Gesualdi, direttrice dell'Accademia dei Perseveranti, che dirige il teatro e altre attività culturali cittadine – il Teatro Dante ha riaperto le sue porte e riparte con la stagione di prosa offrendo al pubblico un'esperienza teatrale rinnovata. L'impegno straordinario dei volontari, del personale e il sostegno della comunità – aggiunge – hanno reso possibile questa ripartenza in tempi non eccessivamente lunghi: la riapertura del teatro non è solo un segno di rinascita, ma anche un forte messaggio di resilienza e unità".

“Finalmente riparte la cultura a Campi Bisenzio – dichiara la vicesindaca con delega alla cultura Federica Petti –. Un segnale di rinascita che ci dà speranza e coraggio. Ringrazio la direttrice e tutto il personale della Fondazione Accademia dei Perseveranti per aver permesso tutto ciò, ma soprattutto ringrazio coloro che ci hanno sostenuti fin da subito: persone del mondo dello spettacolo come Stefano Massini, Piero Pelù, Comuni, associazioni, singole persone da tutta Italia.

L'affetto che è stato dimostrato è stato un vero abbraccio”.