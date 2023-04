Teatro, annullate tutte le recite de “L’uomo dal fiore in bocca” alla Pergola

Firenze, 18 aprile 2023 – Annullate tutte le recite de “L’uomo dal fiore in bocca, l’ultima recita”, spettacolo che era in programma a partire da stasera al Teatro della Pergola di Firenze. Annullamento dovuto a un’indisposizione che ha colpito un membro del cast.

I rimborsi verranno effettuati a partire dal 18 aprile (dalle 20): coloro che hanno acquistato biglietti o abbonamenti alla biglietteria della Pergola dovranno presentarsi in biglietteria con il titolo originale (tagliando di abbonamento o biglietto) dal lunedì al sabato dalle 10 alle 20; coloro che hanno acquistato abbonamenti a scelta e carnet online dovranno presentarsi in biglietteria con il titolo originale (portando con sé sia il tagliando di abbonamento che il biglietto per la replica annullata); coloro che hanno acquistato biglietti online e nei punti vendita Vivaticket potranno richiedere il rimborso tramite questo link. Contestualmente al rimborso sarà possibile acquistare i biglietti per altri spettacoli della stagione 2022-2023 (Il Re Muore, Fedra, Il Misantropo).

Le operazioni di rimborso dovranno essere effettuate entro le ore 18 di sabato 6 maggio 2023 nell’orario di apertura della biglietteria di prevendita dal lunedì al sabato dalle 10 alle 20.