Firenze, Zia Caterina e Paolo Ruffini presentano il documentario sul ‘Taxi della felicità’

Firenze, 29 aprile 2024 - Si è tenuta alla Limonaia di Villa Strozzi, nel Quartiere 4, la prima proiezione del documentario “Caterina - il taxi della felicità” prodotto da Dieci e diretto da Fabio Filippini, con la straordinaria partecipazione di Paolo Ruffini. “Perché ho chiesto a Dieci di fare un documentario insieme su Zia Caterina? Perché sì” dice Paolo Ruffini. “C’è bisogno di fiducia, di meraviglia e di colori in questo mondo e i ragazzi di Dieci sono educati e perfetti per raccontare storie di questo tipo”. Il documentario descrive una giornata di stravagante follia all’interno del taxi di Zia Caterina, dove Paolo Ruffini diventa narratore e protagonista delle corse del taxi più colorato del mondo. Si parla di vita, di morte, di speranza e di infinito. Si ride, si piange, si ride piangendo, perché, come dice Paolo, “non c’è mai limite alla meraviglia”. Regia di Fabio Filippini. Autori: Fabio Filippini, Emma Pirastru, Chiara Lisi, Tommaso Nuti, Leonardo Torrini, Paolo Ruffini. Il documentario è disponibile dalle ore 14 del 29 aprile sul canale YouTube di Dieci: (@siamo_dieci —> https://www.youtube.com/channel/UClYjwfqyhBtblPcss-XYjbQ).