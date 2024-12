Tango, a Firenze torna il Grande Encuentro. Evento di due giorni

Firenze, 2 dicembre 2024 – Una finestra su Buenos Aires. Torna a Firenze il Grande Encuentro organizzato dalla scuola Liberandotango dei maestri e ballerini Giorgio Jr Giorgi e Daniela Conte. Un evento che quest'anno diventa maggiorenne: siamo alla diciottesima edizione.

Teatro dell'evento che trascinerà tangheri appassionati da tuttta la Toscana e anche da fuori regione in tre serate - il 6, il 7 e l’8 dicembre - sarà l'Auditorium di Scandicci, dove arriveranno musicalizador (i dj del tango) di fama internazionale e dove ci saranno esibizioni di ballerini di alto livello.

«E' un evento pensato come luogo ideale d’incontro per tutte le anime tanghere, di qualunque cultura e provenienza. La celebrazione del significato profondo di quello che facciamo ogni giorno», affermano i maestri Giorgio e Daniela.

È il momento più importante dell’anno, per la scuola. I giorni in cui, raccontano i due maestri, si cerca di restituire alla comunità tanghera quello che il tango, patrimonio dell’umanità, regala quotidianamente: gioia, condivisione, autenticità e bellezza artistica: ''Quest’anno è un anno speciale per noi, l’Encuentro compie diciotto anni, ma l’emozione è quella di sempre. E' come se ogni anno fosse la prima volta, stessa ansia e stesso cuore - sottolinea Daniela - siamo solo un po’più vecchi'', dice.

''Più maturi'', sorride Giorgio. Tra le stelle che accenderanno l'evento Mariano Chicho Frumboli e Juana Sepulveda: leggendaria coppia di ballerini, che non solo si esibirà durante la seconda serata dell’evento, la milonga di gala, ma terrà anche un seminario di 12 ore durante i tre giorni di Encuentro.

Due artisti rivoluzionari, la cui genialità ispira gli stessi Giorgio e Daniela, che quotidianamente propongono una tecnica originale, focalizzata sull’improvvisazione, che permette a chi la pratica di sperimentare un ascolto profondo e di stare in un dialogo reciproco, fatto di emozioni e non di schemi preimpostati.

''Vogliamo ringraziare le tante persone che ogni anno collaborano alla realizzazione di questo evento - dicono Giorgio e Daniela - In primis il meraviglioso staff di volontari della scuola e tutti i Maestri che in questi diciotto anni hanno partecipato e arricchito l’evento con la loro professionalità; un grazie va al comune di Scandicci e al suo sindaco, alle numerose associazioni tanghere, che a vario titolo sostengono l’evento e a tutti gli appassionati che, anno dopo anno, partecipano con entusiasmo. Ultimi, ma non per importanza (anzi!) - sorride Daniela - ringrazio i miei genitori, che condividono con noi l’impegno organizzativo e ci aiutano in ogni modo». Il ringraziamento, per Giorgio, va prima di tutto a Daniela, la compagna di ballo ''che da quasi vent’anni, in un percorso difficile e complesso, mi ha spinto in mille modi a crescere e a migliorarmi''.

E allora ci siamo: in questo avvio di dicembre arriva il caldo abbraccio milonguero. Occhi chiusi, e l'Argentina sembrerà lì, a un passo. Di tango.