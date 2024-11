La fisarmonica di Galliano e il New York Tango Trio al Festival H/EARTHbeat

Il Festival ’H/EARTHbeat’ sbarca al TeatroDante Carlo Monni di Campi con un’artista internazionale: Richard Galliano & New York Tango Trio. Arrivato a Parigi nel 1975, Galliano ha fatto subito la conoscenza di Claude Nougaro, con il quale sarà amico, fisarmonicista ma anche suo direttore d’orchestra, fino al 1983. Il secondo incontro decisivo avrà luogo nel 1980, con Astor Piazzolla: il compositore argentino lo incoraggerà fortemente a creare la ’nuova musette’ francese, come lui stesso in precedenza aveva inventato il ’nuovo tango’ argentino. Ha donato alla fisarmonica una vitalità espressiva mai prima così accentuata, grazie a quella straordinaria miscela di new musette e new tango di cui lo stesso Galliano si è fatto artefice e autorevole interprete.