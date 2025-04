'Superman: Il mondo', ambientata a Firenze una delle storie

Firenze, 1 aprile 2025 - È ambientata in Italia, a Firenze, una delle 15 storie 15 contenute nel volume antologico 'Superman: Il mondo', in uscita nelle librerie e online il 25 giugno per rendere omaggio al più famoso dei supereroi. Si tratta, si spiega in una nota, di volume di 208 pagine con storie originali che celebrano Superman dalla prospettiva di varie culture a livello internazionale. Tra i Paesi coinvolti ci sono Argentina, Bosnia, Montenegro e Serbia, Brasile, Camerun, Repubblica Ceca e Slovacca, Francia, Germania e India. La storia ambientata in Italia, dal titolo 'Superman: Inferno', scritta da Marco Nucci e Fabio Celoni, è ambientata nel 2021, con Clark Kent e Lois Lane che sono a Firenze nel 700/o anniversario della morte di Dante. All'improvviso, si spiega, la terra si spacca e Lois e altri astanti sono inghiottiti in un abisso che sembra condurre direttamente all'Inferno. L'unica speranza di Superman contro gli eserciti di Lucifero è legata a una formula, presente nelle visioni di Dante.