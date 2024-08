Su-sultò: da Sesto a Barberino Tavarnelle, le storie che hanno costruito il mondo

Firenze, 26 agosto 2024 - Il TikToker, il comico, lo sportivo e lo scienziato. Cosa avranno mai in comune? Prova a rispondere Andrea Bruno Savelli, direttore artistico della prima edizione di "Su-sultò", la rassegna teatrale - in programma da domani a venerdì a Sesto Fiorentino, e poi fino al 4 settembre a Barberino Tavarnelle - che unisce linguaggi e persone per cercare di rispondere in modo originale ai grandi interrogativi dell'umanità.

Punto di partenza il cortile di Villa San Lorenzo, che ospita domani sera lo spettacolo "L'uomo che piantava gli alberi", con Andrea Bruni e Alessandro Luchi per la regia di Alessia De Rosa: la storia di un pastore solitario e tranquillo che voleva far rinascere un'intera regione in Francia piantando alberi ogni giorno diventa una fiaba moderna sul lavoro individuale e la forza delle imprese più modeste, la cura della natura e la ricerca interiore. Comico e cabarettista, attore e regista, sceneggiatore e conduttore televisivo e radiofonico, Alessandro Paci è un talento eclettico e versatile, e mercoledì racconterà al pubblico l'origine delle barzellette più spassose.

Il giorno dopo, ecco "Il Barbero di TikTok", nome in codice del giovane Edoardo Prati, mezzo milione di followers incantati dalla sua passione per gli studi classici e la storia greco-romana: "Aspettando cantami d'amore", scritto con Manuela Mazzocchi e il regista Enrico Zaccheo, è un viaggio nella letteratura e nella musica, alla ricerca delle parole che i grandi poeti antichi hanno scelto per cantare d'amore. Cade a fagiolo dopo la recente rassegna a cinque cerchi e la conquista dell'oro olimpico nella pallavolo femminile la visita venerdì sera dell'ex ct Mauro Berruto, medaglia di bronzo con il volley maschile a Londra 2012, ed oggi scrittore e narratore di storie di sport, condensate nell' appassionante "Emozioni olimpiche", un percorso poetico e struggente lungo duemilaottocento anni di gare.

E' ancora più lungo l'itinerario battuto dal divulgatore scientifico Willy Guasti, che dà a tutti appuntamento a Barberino Tavernelle in Piazza Matteotti per raccontare il magico mondo dei dinosauri: dalle prime ricostruzioni alle rivalità tra addetti ai lavori, dalla loro estinzione alle scoperte rivoluzionarie sui colori, fino al cinema di fantascienza, "Lucertole terribilmente grandi - dinosauri fantastici e dove trovarli" è rivolto a grandi e piccini. E per gli ultimi ritardatari, martedì 4 è pronta la replica di "Aspettando cantami d'amore", ancora con Edoardo Prati sul palco.