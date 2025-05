Stitch incontra il David: il mondo dei cartoon affascinato da Michelangiolo

Firenze, 19 maggio 2025 – Un arrivo rocambolesco a Firenze (la sua astronave finisce contro una casa del centro) che porta il simpatico alieno Stitch a entrare nella Galleria dell’Accademia, scoprirne i tesori, fare (ovviamente) un po’ di confusione e poi restare incantato davanti al David di Michelangiolo. E’ lla storia raccontata in un cortometraggio della Disney per lanciare il nuovo film di Lilo & Stitch, il remake live-action (con attori in carne e ossa) dell'omonimo film d'animazione del 2002. Il film uscirà al cinema dal 21 maggio. Un video, quello di lancio, fatto “per gentile concessione del Ministero della cultura e della Galleria dell’Accademia di Firenze”.

La visione del David è talmente affascinante da ispirare il simpatico alieno e spingerlo a creare, a sua volta, un “capolavoro” che sarà esposto nella Galleria dell’Accademia dal 20 maggio al 20 giugno.

Curioso notare che il mondo dei cartoon è particolarmente interessato al David e a Michelangiolo. Tanto che ci sono due progetti italiani in animazione legati all’opera e al suo creatore.

Il primo è “Giganti. La bellezza salverà il mondo” prodotto dalla Lynx, con soggetto e sceneggiatura di Enrico Paolantonio. Si tratta del progetto di un lungometraggio sulla vita di Michelangiolo Buonarroti, con il David al centro della narrazione.

L’altro progetto, della società “Good Karma”, si intitola “David e Io” ed è uno special tv sulla famosissima scultura, una delle più famose al mondo.

Sarà interessante vedere se la Rai (Rai Kids in particolare) “sposerà” questi due progetti, così legati alla cultura italiana. L’imminente festival “Cartoons on the Bay” (a Pescara dal 29 maggio al 1° giugno) potrebbe dare indicazioni in questo senso.