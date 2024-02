Lee Byung-hun a Firenze, la star di Squid game al Korea film fest

Firenze, 12 febbraio 2024 - Sarà l'attore Lee Byung-hun, 20 film all'attivo e protagonista in 5 serie tv di successo, tra cui quella dei record Squid Game, l'ospite speciale della 22/a edizione del Florence Korea film fest, la manifestazione che porta a Firenze il meglio del cinema sudcoreano dal 21 al 30 marzo.

A Lee Byung-hun, tra i nomi più promettenti del panorama cinematografico e star assoluta in Corea del Sud, il festival rende omaggio con una masterclass inedita con cui si potrà approfondire la sua carriera (il 28 marzo, alle ore 15 al cinema La Compagnia, prenotazioni su www.koreafilmfest.com) e la proiezione di quattro film: Concrete Utopia, Bittersweet life del 2005 che sarà proiettato il 28 marzo alla sua presenza e Once in a Summer e Masquerade.

"Siamo felici di ospitare anche quest'anno al Florence Korea Film Fest- spiega il direttore artistico Riccardo Gelli - uno dei nomi di punta del panorama cinematografico coreano come Lee Byung-hun: una giovane promessa del jet-set internazionale che il festival ha deciso di omaggiare con la proiezione di quattro film. Il festival continua così il suo percorso più che ventennale, in particolar modo quest'anno, anniversario dei 140 anni delle relazioni tra Italia e Corea".