Riccardo Lombardi, a 40 anni dalla scomparsa un libro in suo ricordo

Firenze, 24 marzo 2025 - In occasione del quarantesimo anniversario della scomparsa di Riccardo Lombardi (1901-1984) per iniziativa della Fondazione Circolo Rosselli si era tenuto a Roma un convegno per rievocare la figura e l'opera dell'ex segretario del Partito d'Azione, lo storico leader della sinistra socialista. Gli atti del convegno sono ora pubblicati nella collana "Storia" della Casa editrice Pacini (Pisa), nel libro “Riccardo Lombardi. A quaranta anni dalla scomparsa (1984-2024)”. Curato da Cinzia Bellone, introdotto da Valdo Spini, presidente della Fondazione Circolo Rosselli, il volume contiene interventi del figlio Claudio Lombardi, di Anna Foa, Fabio Martini e Andrea Ricciardi. Vengono ripubblicati due discorsi significativi dell'esponente socialista, quello del 22 luglio 1957 per l'astensione del Psi sull'adesione dell'Italia al Mercato Comune Europeo, con cui il Psi si distaccava dalla posizione contraria allora tenuta dal Pci e quello del 1 agosto 1962 sulla nazionalizzazione dell'industria idroelettrica, una delle principali riforme del primo centro-sinistra. "Quello che vogliamo ripresentare - sottolinea Spini - è il Riccardo Lombardi riformatore, proprio come contributo alla definizione di una matrice identitaria del centro-sinistra di oggi che ha bisogno di rivisitare le sue radici per rilanciare la sua elaborazione nell'Italia del secondo quarto del XXI secolo".