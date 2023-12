Premio Firenze, tutti i vincitori

Firenze, 16 dicembre 2023 – Si è svolta oggi a Palazzo Vecchio la cerimonia di premiazione dei Vincitori del XL Premio Firenze, sotto l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo. La manifestazione si è aperta con la relazione del presidente Marco Cellai, che ha illustrato le attività del Centro, dedicato il tradizionale “gemellaggio culturale e solidale” alle città e ai borghi toscani recentemente colpiti dai drammatici eventi alluvionali e rivendicato la significatività di 40 anni di costante presenza del Premio nel panorama culturale fiorentino, nazionale e, ormai, sovranazionale.

Dopo il saluto della vicesindaca Alessia Bettini, al mattino, e di Emanuele Cocollini, vicepresidente del consiglio comunale, nel pomeriggio, sono stati consegnati i premi speciali - riconoscimenti d’onore nei campi della cultura, delle arti, delle professioni, della comunicazione, dello sport , dell’impegno sociale, del volontariato, del commercio - consistenti in una targa raffigurante la “Ninfa Europa”, opera del maestro Pier Luigi Viti, alla scuola “Nadia Nencioni” e alla maestra Maria Cristina Guidotti per il progetto “Percorsi di Legalità. In ricordo di Nadia e Caterina” nel trentennale della Strage dei Georgofili, vincitore del concorso nazionale “Tracce di memoria”; all’Associazione Voa Voa Amici di Sofia “per l’opera di sostegno alle famiglie colpite da malattie rare orfane di cura e per aver promosso il Progetto Pilota per la diagnosi precoce della leucodistrofia metacromatica”; alla Memoria di Caterina Morelli “per lo straordinario esempio di amore materno e di accettazione della convivenza con un male a termine, vissuta in un cammino di santità con la famiglia e gli amici”; al professor Pietro De Biase “per l’alta competenza medica espressa nella direzione della traumatologia e ortopedia dell’Aou di Careggi e nell’utilizzo, da antesignano, della chirurgia robotica protesica”.

Il premio “Mario Conti” è stato assegnato a Claudio Bargellini. Il premio del Presidente del Centro Culturale è andato a Roberto Mistretta. I premi dei presidenti delle giurie sono stati destinati a Marco Milani, per il comparto letterario (narrativa), e, per le arti visive, a Carla Sello (scultura).

Il premio “alla carriera letteraria” è stato assegnato a Paolo Paoletti, quelli “alla carriera artistica” a Miranda Mei e a Gianni Ruspaggiari (Rusp@). I premi “Alessandro Manzoni nel 150° della scomparsa” sono stati consegnati dal vicepresidente dell’Automobile Club Firenze, Alberto Chiarini, a Isabella Becherucci (Narrativa) e a Efisio Mario Monni (Scultura), mentre i premi “Unione Europea nel 30° della nascita”, consegnati dai vicepresidenti del Rotary Club Firenze Ovest, Giovanni Gerini e Marco Jodice, sono andati a Barbara Giappichelli (Saggistica) e a Elisa Migliaccio (Scultura).

I Premi Firenze Giovani per letteratura sono stati aggiudicati a Francesco Vito Ciaravino (Poesia Edita) e a Lorenzo Karol Juras (Racconto Inedito). Il Premio Firenze Giovani per la Grafica, consegnato dall’Amministratore Delegato di Busitalia, Stefano Bonora, è stato assegnato a Michele Gaetano Calamita, quello per la Scultura a Bingdian Liu.

Sono stati, poi, proclamati i risultati del Premio Firenze 2023 per la Letteratura. Poesia Edita: 1°Valbona Jakova 2°Alessandra Vettori Maiorelli 3°(ex aequo) Francesca D’Errico e Emanuele Martinuzzi. Poesia Inedita: 1°Giancarlo Torracchi 2° (ex aequo) Monia Casadei e Brian Pieroni 3°(ex aequo) Giancarlo Andorno e Sonia Giovannetti. Saggistica: 1°Maurizio Sessa 2° (ex aequo) Marco Moretti e Alessandro Mazzucchelli/Marco Bracali 3° (ex aequo) Fabiano Ciacci, Giovanni Ferroni e Andrea Gigliotti. Narrativa Edita: 1°Silvio Mazzaroli 2° (ex aequo) Massimo Avuri e Corrado Pelagotti 3° (ex aequo) Barbara Chiarini, Paola Salvadori e Carlo Vellutini. Racconto Inedito: 1° Alessandra D’Agostino 2° (ex aequo) Cecilia Colavito e Cristina Lora 3° (ex aequo) Giuseppe Dolores, Silvia Pizza e Ely Rossi. Nel settore Arti Visive sono risultati vincitori: Per la Fotografia: 1° Mario Lucio Pitardi 2° (ex aequo) Jun Hui Fang e Dong Ruan 3° (ex aequo) Alessandro Giugni, Giacomo Maria Pivi e Enrico Reniero. Per la Grafica: 1° Filippo Passeo 2° (ex aequo) Eleonora Rellini e Mo Yi 3° (ex aequo) Laura Ghilarducci e Renato Rossi. Per la Scultura: 1° Silvano Caldini2° (ex aequo) Manjun Gao e Arianna Lion 3 (ex aequo) Yongqiang Chen e Maria Beatrice Coppi. Per la Pittura: 1° Qian Wu 2° (ex aequo) Simone Beato e Ricky Ciarfera 3° (ex aequo) Rosanna Costa, Sonia Fiacchini e Alessandro Lombardi. La recitazione delle opere vincitrici nelle sezioni di poesia edita e inedita è stata effettuata da Andrea Pericoli e Rita Funes.