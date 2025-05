La poesia di Renzo Ricchi, l’ultima raccolta presentata alla Casa di Dante

Firenze, 19 maggio 2025 - Ci sono molti modi di vivere le età della vita. “L'anziano è messo alla prova”, dice Renzo Ricchi, poeta, drammaturgo, una vita alla Rai, e ora cantore di una Profezia dell'essere in poesia che ha presentato al Circolo degli artisti nella 'Casa di Dante'. In genere della vecchiaia si parla solo riferendoci alle limitazioni che essa comporta e invece, accettarla, pone in un altra prospettiva, di simpatia. Nel volume, edito da Book, Ricchi si presenta con tre esergo, uno dei quali di Antonio Prete: “La poesia è resistenza all'oblio. Cosa rimane di noi?”. L'autore prova a rispondere scendendo nella “cripta segreta” che è “dentro ognuno di noi”, scandagliando i temi del tempo, gli errori (“L'amore sbaglia spesso le scadenze”), la cronaca (“la speranza di altre rive è il canto insanguinato dei popoli”), l'attesa (“solamente sognando ci salviamo”), ritrovare il “bambino” dentro di sé: “Ciascuno è il suo / desiderio. La sua attesa. / Diventerò il mio sogno?” .

Pianeta Poesia, in collaborazione con la Società delle Belle Arti - Circolo degli Artisti 'Casa di Dante', propone a maggio altri incontri di poesia e cultura. Martedì 20 maggio, alle 17, si presentano le raccolte dei poeti Paolo Butti, Il calvario delle rose, e Maria Laura Piccinini, Allo sbocciare dei mughetti, editi da Florence Art Edizioni. Annalisa Macchia e Giuseppe Baldassarre dialogano con gli autori, alla presenza della rappresentante della Casa Editrice, Silvia Tozzi. Sabato 24 maggio, alle 16, evento poetico con letture da parte degli autori 'Portatori di poesia', la presentazione di Assolo Corale, di Massimo Mori, e la proiezione del videopoema Padrelingua, con sequenze girate al Circolo degli Artisti 'Casa di Dante'. Interverrà, telefonicamente, anche Mariella Bettarini.