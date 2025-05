Firenze, premio internazionale Bronzi Di Riace: tutti gli insigniti

Firenze, 18 maggio 2025 – I Bronzi di Riace rappresentano l'apice dell'arte e della cultura dell'antica Grecia. Nel loro nome, lo scorso 14 maggio a Firenze, sono state premiate tante personalità.

La XXIV Edizione del Premio Internazionale “Bronzi Di Riace”, uno dei più prestigiosi e illustri premi nati in Calabria, diventato ormai internazionale, si è svolta nella magnifica cornice della Sala Luca Giordano, all’interno dell’antico Palazzo Medici Riccardi, “…dove tutto ebbe inizio”. La dimora fu la prima residenza della famiglia Medici, ed è uno dei luoghi simbolo di Firenze non solo per la sua storia e per i suoi capolavori, ma anche per la sua rilevanza cittadina, essa infatti oltre a essere un museo è sede della Città Metropolitana e della Prefettura di Firenze.

Il Premio Internazionale “Bronzi Di Riace”, patrocinato dalla Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria e dalle Città Metropolitane di Firenze e di Reggio Calabria, ha come patron e fondatore il presidente Giuseppe Tripodi, è costituito dal Comitato d’Onore composto dal vice presidente Giuseppe Viceconte e dal direttore della comunicazione Nunzio Puccio, e ha come testimonial Paola La Salvia, Tenente Colonnello della Guardia di Finanza e scrittrice: “una guerriera dei tempi moderni”, una donna esempio di professionalità e di leadership.

Con questo Premio l’intento del presidente Tripodi è stato quello di ispirarsi al celebre ritrovamento delle due maestose statue di bronzo risalenti probabilmente al 450 A.C. e riemerse, in seguito al loro ritrovamento nel 1972, dagli abissi del mare antistante le coste di Riace. Davanti a una folta platea il presidente Giuseppe Tripodi ha aperto la manifestazione rivolgendo un caloroso saluto ai numerosi convenuti.

Sono intervenuti altresì il direttore generale della Città Metropolitana di Firenze Giacomo Parenti e il capo della segreteria della sindaca relazioni internazionali e progetti speciali Alessia Bettini che nel salutare gli ospiti hanno rimarcato l’importanza storica e culturale del Palazzo Medici Riccardi e della maestosa Sala Luca Giordano. Ha concluso la parte introduttiva dei saluti istituzionali la Testimonial dell’evento Paola La Salvia che nel ringraziare il presidente e le autorità locali che hanno in maniera così solenne ospitato la manifestazione, ha ricordato come il premio, ispirandosi alle maestose statue dei Bronzi di Riace, costituenti uno dei simboli più importanti della Calabria, incarnano perfettamente le caratteristiche tipiche di quella bellissima regione: la Calabria orgogliosa, fiera e guerriera. Ha ricordato inoltre che le due statue si trovano oggi in perfetto stato di conservazione nel Museo Archeologico “Magna Grecia” di Reggio Calabria e meritano certamente di essere visitati. La testimonial dell’evento ha concluso dicendo che il premio vuole offrire un riconoscimento a quelle persone che nel percorso delle rispettive vite professionali hanno dimostrato di possedere inequivocabilmente i requisiti di valorosi guerrieri, mettendo in luce le eccellenze di donne e uomini per celebrarne il talento e la passione.

Molte le personalità insignite: Sez. Zeus (giustizia e legalità): Dr. Giuseppe Cricenti Magistrato della Corte di Cassazione, Dr. Raffaele Francesco Gaglianò Guardia Di Finanza, Cav. Giuseppe Giangrande Arma dei Carabinieri, Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Dr. Franco Marsico, Prof. Avv. Antonio Preteroti, Dr. Bruno Strati Prefetto. Sez. Atena (strategia militare) Cav. Uff. Stefano Mangiavacchi V. Presidente Nazionale Onorario Istituto del Nastro Azzurro fra decorati al Valor Militare. Sez. Ippocrate (salute e medicina): Prof. Massimo Clementi Professore di Microbiologia e Virologia Professore Emerito, Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, Dr. Michele Accardo specialista in Ortopedia e Traumatologia, Prof. Bernardo Misaggi Medico Chirurgo, specialista in Ortopedia e Traumatologia, Prof. Dott. Vincenzo Nicola Telesa Direttore Dipartimento Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Perugia. Sez.Biagi (giornalismo e cultura): Dr.ssa Agnese Pini, Direttrice di QN-Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce!. Sez.Montessori (formazione e scuola): Arch. Benno Albrecht Rettore dell'Università Iuav di Venezia. Sez. Santa Barbara Ing. Gregorio Agresta Dirigente Generale dei Vigili del Fuoco. Sez.Erodoto (Storia) Dr Cosimo Ceccuti Storico, Sez.Ermes (commercio e economia): Avv. Margherita Amarelli imprenditrice, Azienda Agroalimentare Geca S.r.l. Di Giovanni Pontieri, Ing. Giovandomenico Caridi, Salvo Iavarone Presidente Confinternational, Ing. Mario Bruno Lanciano Presidente del Consorzio europeo per la sicurezza di grandi infrastrutture strategiche, Architetto Simone Micheli, Pastificio Fabri, Cav.Roberto Vasarri manager. Sez.G. Paolo II (fede e carità) Mons. Luigi Castiello, Fondazione Tommasino Bacciotti, Consolata Lella Golfo Giornalista, Pubblicista e Presidente della Fondazione Marisa Bellisario, Norman Academy, Incorporation No Profit, Dr. Giuseppe Prete Cancelliere Europeo World Organization of Ambassadors. Sez. Michelangelo (scultura e pittura) Franco Messina Artista Pittore. Sez.Versace (moda e costume): Eleonora Altamore Fashion Designer. Sez. Apollo (arte musica) Carlo Conti conduttore televisivo e radiofonico e autore televisivo. Alessandro Greco conduttore televisivo e radiofonico, Maestro Giuseppe Lanzetta Direttore d’Orchestra, Maestro Gaspare Maniscalco violinista, liutaio e poeta.

Sono stati consegnati altresì gli Attestati di “Fiero Guerriero” e “Ambasciatore della cultura reggina” ai ragazzi dell’Istituto ITE R. PIRIA -Ferraris/ Da Empoli di Reggio Calabria a seguito della partecipazione ai momenti poetici e artistici in seno al corso di formazione docenti “Il Salotto Storico”. L’Istituto ITE R.PIRIA rappresentato egregiamente dalla Dirigente Scolastica, Avv. Anna Rita Galletta, e dagli alunni Francesco Logoteta, Giancarlo Buonarrigo, Orazio Marino, Domenico Barreca, Daniel Fiorenza, Virginia Vento, Valeria Calabrò, Chiara Laganà. È stato consegnato, altresì, l’attestato di di “Fiero guerriero e Ambasciatore della storia reggina” al Prof. Avv. Diego Geria.

Il primo della lista dei premiati il conduttore televisivo Carlo Conti ha dichiarato in tono scherzoso: “Mi hanno assegnato questo Premio perché somiglio ai Bronzi.”, ha continuato dicendo: “È una gioia ricevere questo premio in questo palazzo dove viveva Lorenzo il Magnifico”, ha concluso lanciando un messaggio ai tanti giovani presenti in platea: “Seguite sempre i vostri sogni con determinazione e la vostra testa”. La cerimonia si è conclusa con una frase della Testimonial Paola La Salvia rivolta a tutti i presenti: “Congratulazioni a tutti i premiati, viva l’Italia evviva i Bronzi di Riace evviva le guerriere e i guerrieri di oggi e di domani!”, il Presidente Tripodi infine ha ringraziato tutti i convenuti e ha rimandato alla prossima Edizione del Premio Bronzi di Riace.