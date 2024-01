Pitti Immagine Uomo, lo smontaggio degli stand: possibili disagi alla circolazione

Firenze, 11 gennaio 2024 - Domani si conclude Pitti Immagine Uomo alla Fortezza da Basso e quindi iniziano le operazioni di smontaggio degli stand. Come consueto è stata predisposta una serie di provvedimenti ad hoc per consentire l’accesso e l’uscita ai mezzi dedicati al disallestimento che interessa la viabilità intorno alla Fortezza e che potrebbe avere ripercussioni sulla circolazione. Previso anche un servizio dedicato della Polizia Municipale che, come nei giorni della mostra, sarà presente con 38 pattuglie. Si raccomanda quindi di porre attenzione alla viabilità anche consultando If, l’App di infomobilità del Comune e di utilizzare se possibile viabilità alternative. Ecco in dettaglio i provvedimenti. Si inizia oggi con i divieti di sosta e transito con deroga per i mezzi interessati alle operazioni di disallestimento in viale Strozzi lato piazzale Montelungo (dal sottopasso Belfiore al sottopasso Rosselli) e in via Caduti di Nassiriya. Dalla mezzanotte di venerdì 12 gennaio (fino alle 19) a questi provvedimenti si aggiungeranno i divieti di sosta e transito sulla rampa Spadolini e in viale Strozzi (tra via Lorenzo il Magnifico e largo Martiri delle Foibe lato abitazioni) con revoca delle fermate del trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano (per info: https://www.at-bus.it/it/news-e-comunicati-stampa/novita). Sempre dalla mezzanotte di venerdì 12 gennaio ma fino alle 24 di sabato 13 gennaio saranno in vigore divieti di transito e sosta in piazzale Bambine e Bambini di Beslan e in viale Strozzi (rampe di accesso e uscita dal piazzale). Inoltre, in viale Strozzi, sul controviale interno lato Fortezza da piazzale Montelungo all’ingresso principale della Fortezza, sarà istituita una pista pedo/ciclabile e consentita in deroga la sosta per i mezzi per il disallestimento, taxi, Ncc e altri autorizzati. Saranno nuovamente in vigore anche i divieti di sosta e transito in viale Strozzi nella corsia asfaltata del giardino Calipari che congiunge viale Strozzi (lato Porta Mugnone) con viale Strozzi (lato piazzale Montelungo) con deroga per i mezzi autorizzati; stessi provvedimenti anche in piazzale Caduti dell’Egeo (eccetto pista ciclabile).