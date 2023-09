Nardella: “Sul Pecci a Prato siamo pronti a una stagione di forte collaborazione”

Firenze, 11 settembre 2023 - La vicenda del Pecci di Prato "non ci riguarda direttamente ma riguarda il panorama culturale e artistico della nostra regione. E qualunque siano le decisioni della Regione Toscana e degli attori pubblici, come il Comune di Prato, noi siamo disponibili a inaugurare una stagione di collaborazione forte e proficua con il Pecci". Lo ha detto il sindaco di Firenze, Dario Nardella, in occasione di un evento a Palazzo Vecchio parlando della situazione di crisi del Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci di Prato. "Abbiamo sempre creduto - ha aggiunto Nardella - nella collaborazione tra le città. Speriamo che le difficoltà del Pecci si possano risolvere positivamente, in ogni caso noi siamo pronti a collaborare".