Palazzo Coppini: dieci anni di gratitudine

Firenze, 10 maggio 2023 - Incontro, ricerca, dialogo. Era l'8 maggio 2013 quando Palazzo Coppini, storica dimora del periodo rinascimentale destinata a residenza di lusso, divenne attraverso l'impegno della Fondazione Romualdo Del Bianco un luogo di apertura, inclusione e rispetto tra le culture. A distanza di dieci anni, quel palazzo - oggi Centro Studi Incontri Internazionali e sede delle prestigiose collezioni di manufatti "espressioni di gratitudine" di proprietà della Fondazione - celebra la ricorrenza con un ricco programma di eventi che si dipaneranno fino a dicembre.

"E' un'occasione speciale per continuare ad affrontare temi come la tutela e la conservazione del territorio, dell'ambiente e del patrimonio artistico promuovendo una governance trasversale ai diversi ambiti e coerente con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile - spiega la presidente della Fondazione Carlotta Del Bianco - Accrescere la consapevolezza nelle comunità locali della propria unicità culturale e naturale è un fattore decisivo per sostenere uno sviluppo fondato sul rispetto, la solidarietà e l'inclusione".

Un percorso inaugurato dal viaggio a cura del dottor Francesco Civita fra le quarantotto lacche provenienti da Giappone, Cina, Russia e Ucraina e donate nel tempo come segno di stima nei confronti della famiglia Del Bianco, che saranno visitabili gratuitamente l'11, il 15 e il 18 maggio. Dopo il convegno dedicato all'arte marziale giapponese del Budo - previsto il 23 maggio con la partecipazione dei docenti universitari Ornella Corazza e Hironobu Fujiwara e gli ambasciatori di Kyoto Eijii Horiuchi e Bernardo Cipollaro - il 20 giugno spazio al mondo della moda con l'approfondimento "Costume Colloquium 15 anni dopo - verso un futuro di sostenibilità" e l'esposizione "Tradizioni e abiti dal mondo nelle collezioni di Palazzo Coppini".

Tanti gli appuntamenti a partire da settembre, dal focus sui nuovi pilastri dell'economia e sul Premio Eccellenza Italiana promosso dal presidente della Fondazione E-Novation Massimo Lucidi (12 settembre), all'incontro su matematica e geometrie della Cupola del Duomo con il professore Roberto Corazzi (19 settembre); ed ancora, la rassegna prosegue dal 7 ottobre con la personale "Firenze Nuova Atene" dello scultore e pittore veneziano Andrea Valleri, curata dall'architetto del Ministero dei Beni Culturali della Grecia Marianna Savrami. La terza edizione di "The World in Florence", dal 21 al 23 novembre, chiuderà il programma con ospiti internazionali provenienti dalle più prestigiose organizzazioni per la tutela del patrimonio che rifletteranno sulla valorizzazione dei beni artistici e naturali come veicolo di pace e coesione sociale.