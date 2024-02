Nardella, viaggio in Israele e Palestina con un messaggio di pace

Firenze, 13 febbraio 2024 -Il sindaco di Firenze Dario Nardella dal 15 al 19 febbraio sarà in Israele e Palestina. Nardella ha accettato l’invito del Custode di Terra Santa Frà Francesco Patton per una visita ufficiale presso la Custodia di Terra Santa a Gerusalemme e a Betlemme. Nell'invito Patton ricorda una serie di significative ricorrenze e legami con la città di Firenze. Nel 2024 si celebra l’ottocentesimo anniversario del dono delle stimmate di San Francesco al monte della Verna, il cui santuario è un antico protettorato del Comune di Firenze. Il Custode di Terra Santa ricorda anche le frequenti visite del sindaco Giorgio La Pira e i viaggi di pace a Gerusalemme e nella città di Betlemme, con la quale Firenze vanta un gemellaggio dal 1962. Inoltre si ricorda l’importante iniziativa “Firenze-Gerusalemme, visioni di pace” copromossa nell’aprile 2023 dal Comune di Firenze e l’associazione Mus.e in collaborazione con il Commissariato di Terra Santa della Toscana. Sulle orme del suo predecessore Giorgio La Pira, il sindaco Nardella in questo viaggio intende portare il messaggio di pace di Firenze alle città del Medio Oriente che ancora una volta si trovano a vivere una stagione di tensioni e di conflitti. Al convegno delle capitali del mondo, a Palazzo Vecchio, La Pira disse: “Il destino di ciascuna città incide profondamente sul totale destino di elevazione e di progresso della storia umana e della civiltà umana. Ciascuna città e ciascuna civiltà è legata organicamente, per intimo nesso e intimo scambio, a tutte le altre città ed a tutte le altre civiltà: formano tutte insieme un unico grandioso organismo. Ciascuna per tutte e tutte per ciascuna”. È con questo spirito di ascolto e vicinanza che il sindaco di Firenze incontrerà i sindaci di Betlemme Anton Salman, di Tel Aviv Ron Huldai, di Gerico, di Ramallah Issa Kassis, e visiterà i luoghi simbolo delle tre fedi monoteiste. Il sindaco, accompagnato dal padre Custode farà una visita ufficiale al Santo Sepolcro e avrà modo di conoscere alcune espressioni di cura che la Custodia di Terra Santa promuove a favore delle comunità locali. Il programma prevede inoltre incontri con il Patriarca di Gerusalemme Card. Pierbattista Pizzaballa, con il Nunzio apostolico Arcivescovo Adolfo Tito Yllana, con l’ambasciatore d’Italia a Tel Aviv Sergio Barbanti e il Console Generale d’Italia a Gerusalemme Domenico Bellato. La delegazione del Sindaco di Firenze sarà composta dal Consigliere diplomatico Cristiano Maggipinto e da Fra’ Matteo Brena, Commissario di Terra Santa in Toscana.