Nardella: “Schmidt conosce le periferie come io conosco la Lapponia”. La replica: “Pubblicità alla Spagna in centro, una vergogna”

Firenze, 13 febbraio 2024 – - «È una domanda ormai che mi fanno da quattro mesi, se Schmidt si candida o non si candida: è diventata un po’ Beautiful...». Lo ha detto Dario Nardella, sindaco di Firenze, a proposito dell'ipotesi di candidatura a sindaco di Eike Schmidt. «Spero che una volta per tutti prenda una decisione con il centrodestra - ha aggiunto, a margine di una iniziativa di Cna - dopodichè almeno ci sarà una bella sfida. Certo, devo dire che Schmidt conosce i quartieri e le periferie di Firenze come io conosco la Lapponia, però sarà una bella sfida».

Pronta la replica di Schmidt: «Devo dire che quando sono venuto qui stamani dalla stazione Santa Maria Novella mi sono fermato mezzo secondo in piazza della Repubblica e ho visto un enorme pubblicità 'Ti sei meritato la Spagna’, sicuramente autorizzata dal Comune, dove viene fatta pubblicità per la Spagna. Uno dei migliori alberghi di Firenze dirimpetto, gli ospiti arrivano, aprono la finestra, vedono questa giostra che sembra un relitto di un film di Fellini del 1973 e poi vedono questa pubblicità. Secondo me questa è una vergogna - ha aggiunto Schmidt -, cioè avere una pubblicità così in centro storico. Niente contro la Spagna, tutto contro l'amministrazione comunale che autorizza una cosa di questo genere. Raccomanderei al sindaco di fare ogni tanto una passeggiata per Firenze per vedere cosa succede in questa città»