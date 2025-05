Chiara Tilesi premiata a Cannes per il suo impegno a favore delle donne

Firenze, 20 maggio 2025 – In occasione della 78ª edizione del Festival di Cannes, Chiara Tilesi, fondatrice e presidente dell’organizzazione no-profit We Do It Together, riceverà oggi un prestigioso riconoscimento all’interno dell’evento organizzato da Better World Fund, realtà internazionale impegnata nella promozione di progetti a impatto sociale e ambientale.

Il premio verrà conferito alla nota produttrice fiorentina per l’impegno costante della sua casa di produzione nel trasformare l’immagine della donna nei media: da oggetto passivo a soggetto attivo, consapevole e protagonista della narrazione. Un lavoro che ha trovato la sua massima espressione nella campagna “I AM”, city intervention ideata per sensibilizzare l’opinione pubblica sul ruolo attivo delle donne nella società e nell’industria dell’intrattenimento. La campagna, che ha visto la partecipazione di figure di spicco come Marisa Tomei, Milly Carlucci, Monica Guerritore, Claudia Gerini e molte altre professioniste del mondo dello spettacolo internazionale, ha debuttato a New York in Times Square nel 2024 grazie al supporto di Nasdaq, proseguendo nel 2025 il suo percorso in Italia in occasione della Giornata Internazionale della Donna, quando “I AM” è stata proiettata su due simboli iconici del Paese: la Mole Antonelliana di Torino e la Fontana di Trevi a Roma. “Ricevere questo riconoscimento proprio a Cannes, tempio del cinema e della cultura, è per me un onore e una responsabilità - ha dichiarato Chiara Tilesi -. È la conferma che un cambiamento reale è possibile, soprattutto quando si uniscono arte, consapevolezza e impegno sociale.” We Do It Together continua così la missione di promuovere parità di genere e inclusione attraverso il potere del cinema e delle arti visive, contribuendo a costruire una cultura mediatica più equa e rappresentativa.