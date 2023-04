Pasqua e Pasquetta ai Musei del Bargello, le aperture straordinarie

Firenze, 3 aprile 2023 - Donatello e Michelangelo, Verrocchio, Giambologna e poi i sepolcri della famiglia Medici e molto altro ancora. La Pasqua 2023 sarà l’occasione per una full immersion nell’arte dei Musei del Bargello: domenica 9 saranno infatti fruibili al pubblico il Museo Nazionale del Bargello, il Museo delle Cappelle Medicee e il Museo di Palazzo Davanzati.

Il Bargello sarà aperto dalle 8.15 alle 18.50 in entrambe le giornate festive, mentre le Cappelle Medicee saranno visitabili la domenica di Pasqua dalle 8.15 alle 13.50 e il Lunedì dell’Angelo dalle 8.15 alle 18.50. Anche il Museo di Palazzo Davanzati sarà aperto il giorno di Pasqua dalle 13.15 alle 18.50 e in via straordinaria il giorno di Pasquetta – dalle 8.15 alle 13.50 - dando la possibilità ai visitatori di scoprire i tesori della singolare collezione recentemente riallestita.

Orari straordinari e ampliati per il Museo Nazionale del Bargello anche nei mesi successivi, che in occasione della mostra Ghiberti, Verrocchio e Giambologna: “Ospiti illustri da Orsanmichele” (visitabile dal 5 aprile al 30 giugno al 4 settembre 2023) prolungherà l’orario di apertura del lunedì e del venerdì, dando la possibilità al pubblico di accedere il lunedì, il venerdì, il sabato e la domenica dalle 8.15 alle 18.50, il mercoledì e il giovedì dalle 8.15 alle 13.50 (giorno di chiusura settimanale: martedì).

Dal 1° luglio al 4 settembre l’orario cambierà nuovamente: il lunedì, il venerdì e il sabato sarà aperto dalle 8.15 alle 18.50, il mercoledì, il giovedì e la domenica dalle 8.15 alle 13.50 (giorno di chiusura settimanale: martedì).

Inoltre, aperture straordinarie martedì 25 aprile dalle 8.15 alle 13.30 (ingresso gratuito in occasione dell’anniversario della Liberazione), martedì 16 maggio dalle 13.15 alle 18.50 e martedì 15 agosto dalle 8.15 alle 13.50.

Novità anche per il Museo delle Cappelle Medicee che al consueto orario (lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 8.15 alle 18.50 e domenica dalle 8.15 alle 13.50, con chiusura settimanale il martedì) aggiungeranno una serie di aperture straordinarie, in programma martedì 25 aprile (dalle 8.15 alle 13.50, ingresso gratuito), martedì 23 maggio, 30 maggio, 6 giugno (dalle 13.15 alle 18.50), martedì 13 giugno 2023 (dalle 8.15 alle 13.50) e mercoledì 15 agosto dalle ore 8.15 alle ore 18.50.

Nelle prossime settimane anche il Museo di Palazzo Davanzati garantirà al pubblico nuove occasioni di visita: a partire da domenica 30 aprile e fino al 30 giugno compreso infatti, il nuovo orario di apertura del museo sarà martedì, mercoledì e giovedì dalle 8.15 alle 13.50, venerdì, sabato e domenica dalle 13.50 alle 18.50.

All’ampliamento dell’orario si aggiungono le aperture straordinarie di lunedì (giornata di consueta chiusura settimanale) 10 aprile, 1° maggio, 24 aprile e 14 agosto (dalle 8.15 alle 13.50). E ancora, da segnare in agenda le aperture gratuite straordinarie al Museo Nazionale del Bargello, al Museo delle Cappelle Medicee e al Museo di Palazzo Davanzati di martedì 25 aprile, venerdì 2 giugno e sabato 4 novembre.