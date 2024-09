Mugello, Scarperia sbarca in Tv al programma Rai "Il Borgo dei Borghi"

Scarperia e San Piero (Firenze), 3 settembre 2024 – Il Comune di Scarperia e San Piero ha annunciato che "il nostro Comune, tramite il borgo di Scarperia è stato selezionato per partecipare alla 12esima edizione del prestigioso programma televisivo “Il Borgo dei Borghi”, che andrà in onda su Rai 3 a partire dal 20 ottobre 2024 all’interno del contenitore domenicale “Kilimangiaro”. "A partire da mercoledì 4 settembre - spiega una nota del Comune - avranno inizio le riprese nel nostro incantevole borgo, che proseguiranno per una settimana. Questa importante occasione ci permetterà di mostrare al grande pubblico le meraviglie artistiche, architettoniche e paesaggistiche del nostro territorio, nonché le tradizioni che da sempre animano la nostra comunità". Il programma, che quest’anno coinvolge un borgo per ogni regione italiana, offre una vetrina unica per promuovere le bellezze del nostro Paese, portando alla luce aspetti meno conosciuti delle piccole realtà locali. In ciascuna puntata verrà trasmesso un filmato che racconterà la storia, la cultura e le persone che rendono ogni borgo un luogo speciale e autentico. "La partecipazione del Comune di Scarperia e San Piero a “Il Borgo dei Borghi” rappresenta un’opportunità straordinaria per valorizzare e far conoscere al grande pubblico le peculiarità del nostro territorio e del Mugello - spiega una nota stampa del Comune -. A partire dalla primavera 2025, sarà possibile votare per il borgo preferito tra quelli partecipanti. Il pubblico potrà esprimere la propria preferenza quotidianamente sul sito di Raiplay e sul sito ufficiale del programma. La votazione culminerà nella serata speciale del 20 aprile 2025, durante la quale verrà proclamato il “Borgo più bello d’Italia” per l’edizione 2024/25, con una classifica dal 20esimo al primo posto. Invitiamo tutti i cittadini, i visitatori, istituzioni e gli amanti del nostro borgo a seguire il programma e a sostenere il nostro Comune in questa avvincente competizione. Siamo certi che il fascino e la storia del nostro territorio sapranno conquistare il cuore di molti". Scarperia nacque nel 1306 come avamposto militare della Repubblica Fiorentina grazie alla sua posizione di controllo della viabilità che collegava Firenze con il nord ed a questo periodo si deve l'impianto trecentesco del Palazzo dei Vicari, simbolo della storia del luogo. Fu trasformato in Palazzo signorile quando Scarperia divenne sede del Vicariato della Repubblica Fiorentina nel 1415 e sulla facciata e nell'atrio si notano numerosi stemmi appartenuti ai Vicari che si succedevano al governo locale; la loro carica durava solo sei mesi ma quando finiva essi erano tenuti a lasciare il loro stemma familiare al palazzo. Risultano particolarmente interessanti quelli in terracotta invetriata delle botteghe dei Della Robbia.All'interno si possono inoltre ammirare lo splendido affresco di scuola del Ghirlandaio del 1501 e l'antico orologio della torre campanaria, oggi visitabile, opera documentata di Filipppo Brunelleschi. In una parte nuova del palazzo è ospitato il Museo dei Ferri Taglienti, nato nel 1999, che nelle sue cinque sezioni tematiche documenta l'attività plurisecolare dei coltellinai scarperiesi. Questa attività è nota fin dal XV secolo e Scarperia è tuttora uno dei centri di produzione di coltelli fra i più importanti d'Europa, infatti nelle botteghe del centro storico si trovano numerose coltellerie che portano avanti questa antica tradizione con i loro manufatti. Maurizio Costanzo