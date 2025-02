Mostre S.Maria della Scala Siena, da Hashimoto a Il Vecchietta

Siena, 3 febbraio 2025 - Dall'esposizione di un'installazione di Jacob Hashimoto alla mostra dedicata a Lorenzo di Pietro, noto come 'Il Vecchietta'. Un intreccio tra presente e passato nel cartellone 2025 degli appuntamenti artistici del complesso museale Santa Maria della Scala di Siena. L'opera di Hashimoto, 'Path to the sky', sarà ospitata dal 22 maggio al 28 settembre nella Corticella e nella Strada Interna, al terzo livello del museo. L'evento è curato da Raphaëlle Blanga. L'opera, si spiega, "sarà creata appositamente per l'architettura museale e sarà un omaggio alla città, alla sua gente è al suo cammino verso il futuro". 'Vecchietta al Santa Maria della Scala' sarà esposta nelle sale del quarto livello e è curata da Giulio Dalvit. Il progetto di mostra si propone di riunire per la prima volta tutte le opere del Vecchietta originariamente realizzate per lo Spedale di Santa Maria della Scala, custodite oggi presso diversi istituti cittadini, quali l'Opera della Metropolitana, la Pinacoteca nazionale e l'Archivio di Stato, permettendo così di presentare una panoramica completa della carriera dell'artista in tutte le sue molteplici espressioni. Tra gli eventi espositivi principali anche una grande mostra dedicata a Primarosa Cesarini Sforza (15 febbraio - 8 giugno) che dal 1969 svolge una vasta attività espositiva internazionale; il progetto espositivo Out of the box (da febbraio a dicembre) che vedrà valorizzare il patrimonio del complesso museale, portando alla luce tesori nascosti attraverso combinazioni inattese; Parole in cammino (10-13 aprile), il Festival dell'italiano e delle lingue d'Italia in collaborazione con il Comune di Siena; la mostra dedicata alla collezione di Francesco Carone dal titolo 'Le montagne. Il Golgota' (11 giugno - 31 agosto); la personale di Gianluca Codeghini (9 luglio - 28 settembre) in collaborazione con l'Accademia Musicale Chigiana; la quinta edizione di Siena comics for kids, Festival del fumetto per ragazzi (3-5 ottobre); il Festival di fotografia, Archivi aperti (ottobre 2025) e infine la seconda edizione di Xenos (13-16 novembre).