Firenze balla al ritmo di Max Pezzali, tre concerti da tutto esaurito: date, orari e scaletta

Firenze, 31 marzo 2023 – Il Mandela Forum di Firenze è pronto a esaltarsi di nuovo, per un weekend interamente targato 883, visto che atterra in città il tour #OnlyHits di Max Pezzali. Brani epici che da trent’anni uniscono diverse generazioni, per un live che è una vera festa. Max30, l’inarrestabile tour con tre imperdibili concerti: stasera,31 marzo, sabato 1 e domenica 2 aprile. Tre concerti da tutto esaurito, con i fan di Max Pezzali in trepidante attesa per un concerto che porta indietro di anni e regala emozioni per tutti gli amanti del cantante.

“Lo show è un viaggio attraverso i 30 anni della mia storia artistica, raccontato con la musica delle canzoni e con le splendide immagini dei visual proiettate sugli schermi – spiega Max. La struttura rimane sostanzialmente immutata rispetto al grande evento della scorsa estate a San Siro, adattando ovviamente il palco alle dimensioni dei palazzetti. Un concerto per diverse generazioni? Per chi scrive canzoni non esiste gioia più grande. Sono come figli nati in cantina da qualche accordo su una tastiera e da qualche parola su un quaderno, e crescono fino a diventare colonna sonora della vita di tante persone che poi vengono ai concerti a cantarle insieme a me. È una sensazione inspiegabile”.

Max Pezzali e il suo tour per i 30 anni di carriera faranno tappa a Firenze oggi, venerdì 31 marzo, domani sabato 1 aprile e domenica 2 aprile.

I concerti di Max Pezzali a Firenze inizieranno alle 21

Le date del 31 marzo e del 1 aprile sono già sold out da settimane, mentre rimangono pochi biglietti per la data di domenica 2 aprile. I biglietti sono in vendita sul circuito Ticketone, Vivoconcerti e BitConcerti, oltre che nei punti vendita di BoxOffice Toscana.

I prezzi dei biglietti ancora disponibili per domenica, divisi per settore:

Primo settore 74,75 euro Secondo settore 63,25 euro Terzo settore 51,75 euro Quarto settore v.r. 46 euro Parterre in piedi 46 euro

Sei un mito

Lo strano percorso

Rotta x casa di Dio

Come deve andare

L’universo tranne noi

La regina delle celebrità

Ti sento vivere

Hanno ucciso l’Uomo Ragno

Non me la menare / Te la tiri / 6 1 sfigato

Weekend / S’inkazza / Jolly Blue

La regola dell’amico

Bella vera

Nella notte

Nessun rimpianto

Gli anni

Una canzone d’amore / Come mai

Sempre noi

Nient’altro che noi

Eccoti

Io ci sarò

Se tornerai

Il mondo insieme a te

Quello che capita

Sei fantastica

La dura legge del gol

Il grande incubo

Nord sud ovest est

Tieni il tempo

Con un deca