Marine Serre sarà Guest Designer a Pitti Immagine Uomo 106

Firenze, 27 marzo 2024 – La notizia era nell’aria e ora è arrivata la conferma: Marine Serre, founder e creative Director del marchio eponimo, sarà Guest Designer a Pitti Immagine Uomo 106 (Firenze, 11-14 giugno 2024).

Classe 1991, già accreditata tra i talenti più interessanti della Paris Fashion Week, la designer francese ha una casa di moda e un’etichetta indipendente e realizzerà una sfilata-evento a Firenze. Mercoledì 12 giugno, una location ancora da svelare ospiterà il debutto ufficiale della MARINE SERRE Menswear collection. Bene, un altro bel colpo per Pitti Immagine sempre a caccia di talenti nuovi, già lanciati come Marine Serre ma ancora da lanciare per quanto riguarda le collezioni maschili. Dunque sarà una bella sorpresa vedere a Firenze la sua idea di moda per lui, dopo aver visto la sfilata del suo pret-à-porter al femmnile nello scorso febbraio “in un luogo normale, con un casting di persone normali” come ci ha raccontato al termine del defilè parigino. “In questo momento così difficile _ spiega Marine Serre, piccola e graziosa, tutta pepe ed energia _ è importante cercare di vedere la bellezza nel quotidiano. Per la collezione donna ho creato abiti che devono rassicurare le donne, quasi sostenute dalla moda. Io sono una donna che disegna per le donne, ora a Firenze mi cimenterò nell’uomo”. In passerella nel suo ultimo defilè solo due maschi, perché dice Marine scherzando e ridendo “a volte non possiamo fare a meno di loro…”. Ed ecco ora che arriva sulla passerella maschile più internazionale che c’è, quella di Pitti Uomo per l’edizione dell’estate 2025 arrivata al numero 106. Vedremo se farà qualche altro scherzo, come l’ultimo a Parigi in febbraio quando ha fatto sfilare la sosia di Kate Moss, Denise Ohnona 43 anni che ha ingannato tutti per l’incredibile somiglianza con la supertop inglese.

“Trasmettono una sensazione peculiare, gli show di Marine Serre”, dice Francesca Tacconi, Special Events Coordinator di Pitti Immagine. “Dalla sua visione e dal suo percorso, che a Pitti teniamo d’occhio da alcune stagioni, emerge un concentrato di fierezza e disciplina. Da atleta quale è stata, Marine disegna capi pronti a superare vincoli generazionali come la prova del tempo. Abiti adatti a scendere nel mondo, belli da vedere e da sentire addosso, che parlano di attitudine mentale e personalità, di stile e portamento. È frutto di tenace virtuosismo, questo suo modo di annodare esigenze del presente e tessuti del passato, sperimentando l’ars combinatoria dell’upcycling, tra fibre sostenibili e innovative. Catturati dall’approccio preciso al contemporaneo e dalla freschezza di una rilettura formale che esalta il corpo, ci è sembrato naturale invitare Marine Serre a Firenze come guest designer dell’edizione di giugno. Per celebrare, insieme ai suoi traguardi, il debutto ufficiale della collezione maschile del suo brand”, conclude Francesca Tacconi.

Molto contenta dell’invito di Pitti Immagine la stilista: "Sono davvero entusiasta di presentare il mio prossimo show a Firenze il 12 giugno. È un onore per me e per il mio team essere Guest Designer di Pitti Uomo questa stagione. Non vediamo l'ora di portare l'essenza di MARINE SERRE a Firenze, mixando l'artigianato a modo nostro e sovvertendo le aspettative, mettendo l’immaginazione al servizio della trasformazione", dice la Serre che ha per simbolo della sua linea di moda una falce di luna a testa in giù e anche un volto di donna tenuto tra due mani.