Firenze, al Piazzale sfilata di star: Dua Lipa con Clooney e DiCaprio

Firenze, 12 giugno 2023 - Sarà Dua Lipa a infuocare la notte fiorentina del 14 giugno a conclusione del megashow di moda di LuisaviaRoma con British Vogue, "Runway Icons", evento voluto dal patron del famoso sito fiorentino del fashion internazionale Andrea Panconesi, che ha scelto ancora una volta la sua città (dove la sua famiglia iniziò questa mirabile avventura di successo 94 anni fa) per questo evento che si farà ricordare, come già quello che vide il concerto di Lenny Kravitz nel giugno 2019. Ancora una grande passerella di stile con almeno 50 maison internazionali chiamate a raccolta al Piazzale Michelangelo per collezioni esclusive che verranno messe in vendita sul sito, decine di modelle stra-famose, ad esempio Natalia Vodianova, a illuminare con la loro seduzione e la loro grinta una delle notti di Pitti Uomo 104. Evento collaterale, questo, al salone per la moda maschile. Sulle gradinate innalzate da giorni davanti al panorama di Firenze ci saranno duemila invitati, per la sfilata prima e il concerto di Dua Lipa poi, cena di gala e party stellare. La cantante inglese, di etnia kosovaro-albanese, è una delle regine del pop e cercherà di eguagliare in potenza e seduzione la performance spettacolare del luglio scorso sempre per l’evento di LuisaviaRoma, a Capri con Jennifer Lopez.

Ma i giochi mondani e di spettacolo non finiscono qui: sono attesi sempre come ospiti George Clooney, Leonardo DiCaprio (anche lui l’anno scorso a Capri al fianco di Tommaso Buti al gala per l’Unicef), Kate Moss (molto amica di Enninful), Naomi Campbell, Marco Mengoni. In questi giorni sulla terrazza dello store in via Roma molti gli appuntamenti come quello con Fausto Puglisi, direttore creativo di Roberto Cavalli. Nelle serate di Pitti Uomo, ecco il gala sportivo al Giardino Torrigiani (dove è nata la moda italiana con la prima sfilata di alta moda in casa di Giovan Battista Giorgini), per U.S. Polo Assn con l’ad Lorenzo Nencini che ha deciso di festeggiare questi anni di successi.

"A fine 2007 ho preso la licenza per l’abbigliamento per l’Europa del marchio americano e ora penso sia giusto, dopo tanti anni a Pitti Uomo, fare una bella festa in un luogo iconico della città come il Giardino Torrigiani", dice Lorenzo Nencini che ha la sede produttiva a Montecatini con l’azienda di famiglia Incom SpA. Aperitivo, cena di gala per 350 ospiti, concerto dei Planet Funk che tornano in scena dopo venti anni. Nel mezzo della serata show, insieme ai modelli vestiti U.S. Polo Assn. alcuni cavalli addestrati dal famoso "mago" che li abbraccia, li bacia, li sdraia sul prato serafici, il fantastico Santi Serra Camps.