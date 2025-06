Arte, teatro e inclusione: alla Limonaia di Villa Strozzi arriva “Crazy Talent”

Firenze, 6 giugno 2025 - Dall’arte alle letture teatrali, passando per la musica, le poesie e i monologhi, fino alla dimostrazione di Tai Chi: domenica 8 giugno la Limonaia di Villa Strozzi di Firenze ospiterà “Crazy Talent”, evento dedicato alle arti espressive come strumento di cura per il benessere mentale e l’inclusione sociale. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Nuova Aurora con la collaborazione dei Centri Diurni di Salute Mentale dell’area metropolitana fiorentina, nasce per valorizzare la creatività di persone con problemi di salute mentale. Ingresso gratuito, dalle 16 alle 21 (via Pisana, 77). In scena, infatti, saranno proprio loro a portare la loro voce in un pomeriggio gratuito e aperto a tutti, dedicato alla condivisione e al riconoscimento dei loro talenti. L’evento è il risultato di un percorso di laboratori artistici — teatro, poesia e musica — realizzati grazie alla campagna di crowdfunding crazytalent.sijam.it realizzata dall’Associazione Nuova Aurora, che da oltre trent’anni opera sul territorio fiorentino per promuovere il benessere psico-emotivo, l’inclusione sociale e la partecipazione attiva.

Il crowdfunding si è svolto all’interno dell’iniziativa “Social Innovation Jam” promossa da Siamosolidali, in collaborazione con Impact Hub Firenze e Feel Crowd, grazie al sostegno di Fondazione Cr Firenze, che ha sostenuto con un raddoppio della cifra l’obiettivo raggiunto di 10.000 euro. Il progetto gode del patrocinio del Comune di Firenze e della Azienda Usl Toscana Centro e la collaborazione del Quartiere 4.

Programma La giornata si aprirà alle 16 con i saluti istituzionali, l’introduzione da parte della Presidente di Nuova Aurora Francesca Soldaini, l’intervento di un rappresentante de La Tinaia, storico laboratorio d’arte. Alle 16.30, seguirà la presentazione della Mostra di Arti Espressive, che raccoglie le opere realizzate dagli artisti dei Centri Diurni di Salute Mentale, tra cui La Tinaia, Raggio Delta di Campi, C.R.E.T.E, il gruppo di Arteterapia Nuova Tinaia-Associazione C.R.E.T.E e altri artisti indipendenti. Pittura, disegno, ceramica: un’esposizione che racconta mondi interiori e sguardi sul presente con linguaggi autentici e potenti. Sarà presente anche Nicola Paulesu, Assessore al Welfare, accoglienza e integrazione del Comune di Firenze. Alle ore 18.00 il Maestro Marco Dugheri guiderà una dimostrazione di Tai Chi Chuan aperta a tutti, un momento di consapevolezza e armonia tra corpo e mente, capace di unire salute fisica e benessere interiore. Alle 18.30 andrà in scena lo spettacolo di letture teatrali dal titolo “La Penna Fiorentina”, diretto da Graziano Dei, con Liete Dissonanze che accompagnerà musicalmente la performance con pezzi appositamente creati. Un collage teatrale che attraversa secoli di cultura fiorentina, da Boccaccio a Ugo Chiti, con scenografie originali create dagli artisti de La Tinaia. Gli attori – tra cui Leonardo Brighella, Fabio Calonaci, Lorenzo Chellini, Francesca Coli, Silvia Perissi, Pina Priolo, Fabio Rossi, Michela Todaro, Angela Vecchioni – interpreteranno scene brillanti, poetiche e ironiche tratte dal patrimonio del teatro popolare toscano. Seguirà uno spazio ai monologhi e alle poesie, nati dai laboratori teatrali e poetici condotti con utenti e artisti.

Tra i testi proposti troviamo “Notte” di Harold Pinter, a cura di Pina Prioli e Fabio Calonaci e anche il dialogo “Io Teatrante” a cura di Silvia Perissi e Michela Totaro e letture poetiche a cura di Michele Ceri, Luca Mori e Luca Rosati Vitali. Chiuderà la giornata, alle ore 20, un apericena con l’accompagnamento musicale de Le Liete Dissonanze, per festeggiare insieme il valore della cultura accessibile, della solidarietà e del fare rete tra enti, associazioni e cittadini.