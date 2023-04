Libri, “Un autunno d’agosto”: la presentazione a Sesto Fiorentino

Sesto Fiorentino (Firenze), 18 aprile 2023 – «Un autunno d’agosto», libro appena uscito di Agnese Pini, direttrice di Qn, La Nazione, Il Resto del Carlino, Il Giorno e La Nazione, sarà presentato mercoledì 19 aprile alle 18 alla Libreria Rinascita di Sesto Fiorentino (via Gramsci 334).

L’iniziativa rientra nell’ambito dell’edizione 2023 della rassegna letteraria «Libraria Dalla parte di lei. Autrici e storie in libreria» e Agnese Pini, durante l’incontro dialogherà con il sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi e risponderà anche alle domande del pubblico.

Il volume, pubblicato per i tipi di Chiarelettere, fa leva sulla storia personale dell’autrice raccontando l’eccidio nazifascista di San Terenzo Monti, frazione di Fivizzano in Lunigiana, in cui morirono 189 persone, donne, uomini e bambini uccisi per rappresaglia dai nazifascisti il 19 agosto 1944.

La strage, infatti, è strettamente legata alla famiglia dell’autrice perché nel lungo elenco dei morti figurava anche la sua bisnonna, Palmira Ambrosini e gli effetti di quanto accaduto provocheranno ripercussioni indelebili nelle generazioni successive.

Una «storia d’amore» quella descritta nel libro di Agnese Pini, come si legge sulla copertina, che porta anche a riflettere «mentre la guerra torna a fare paura» con le vicende dell’Ucraina ancora tragicamente in primo piano L’iniziativa è a ingresso gratuito ma è consigliata la prenotazione allo 055440107 o a [email protected] .