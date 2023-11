A Firenze arrivano Irama & Rkomi, in concerto al Mandela Forum

Firenze, 24 novembre 2023 - Dopo l’uscita dell’attesissimo joint album “No Stress”, gli artisti multiplatino Irama & Rkomi annunciano il No Stress Tour. La tournée nei palasport - prodotta e organizzata da Vivo Concerti - approderà sabato 25 novembre al Mandela Forum di Firenze, per l’attesissima tappa toscana. Tra le penne più originali e interessanti della nuova musica italiana, Irama e Rkomi sono tra i protagonisti più amati, simbolo di una rivoluzione che ha trasformato in maniera profonda e indelebile il pop di casa nostra.

“No Stress” è un viaggio in un universo sonoro ricco e senza confini, che si estende al di là della stagione musicale attuale e delle barriere geografiche, mentali o temporali, esplorando il sound di tutto il mondo e di ogni epoca. Con meno di trent’anni di età: Irama (45 volte platino, 3 ori e oltre due miliardi di streaming all’attivo) e Rkomi (che ha tra i traguardi raggiunti oltre due miliardi di streaming, 56 certificazioni platino, 29 ori) hanno realizzato il nuovo progetto dopo una lunga e proficua collaborazione (li abbiamo visti nelle tracce “5 Gocce” e “Luna piena”, entrambe certificate quadruplo platino), ma anche una solida amicizia cementata durante la partecipazione al game show Celebrity Hunted 3 nel 2022.

Dopo l’uscita del singolo “Hollywood”, prodotto da Shablo e già certificato platino, che ha anticipato l’uscita del joint album “No Stress”, è in radio la traccia “Sulla Pelle”. Inizio concerto ore 21. I biglietti (parterre in piedi e posti numerati, da 40,25 a 74,75 euro) sono disponibili sui siti ufficiali www.bitconcerti.it e www.ticketone.it e nei punti vendita Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita. Info tel. 055.667566 - www.bitconcerti.it - www.vivoconcerti.com. Per chi lo desidera, sono disponibili i Vip Package Early Entrance (parterre in piedi 96 euro) e il Vip Package Meet and Greet (primo settore 204,75 euro). Maurizio Costanzo