Il sussurro delle (carta) modelle: agli Allori uno spettacolo in ricordo di Giorgini

Firenze, 9 giugno 2024 – Giovan Battista Giorgini, l’uomo che rifletteva “perfezione senza ombra”, secondo la poetessa veronese Marisa Tumicelli, il brillante inventore del made in Italy nella moda, scomparso nel 1971 e sepolto al Cimitero Evangelico agli Allori, sarà ricordato nel capitolo numero XI del progetto Dedicato a(l)loro, in programma lunedì 10 giugno, alle 21, proprio nel cimitero di via Senese 184, a Firenze.

“Il Sussurro delle (carta) modelle” prevede il racconto dell’opera e della vita di Giorgini nel cuore della moda, dal cartamodello che diventa abito, alle modelle che lo indossano, dal piano teorico che analizza la moda come linguaggio a quello della letteratura e dello spettacolo. Molti gli ospiti che porteranno la loro testimonianza, fra i quali il nipote di di Giorgini, Neri Fadigati, presidente dell’Archivio Giorgini. E poi: danza contemporanea, flauto, recitazione, mostra site-specific e un reading poetico. La serata si svolgerà in concomitanza con "Pitti Immagine Uomo", manifestazione indissolubilmente legata al nome del suo fondatore. Il Sussurro delle (carta) modelle, concepito e curato da Elisabeth Vermeer, in collaborazione con la Fondazione Cimitero Evangelico agli Allori e con l’Associazione Amici degli Allori, coordinato da Design of the Universe, ha ottenuto il patrocinio del Comune di Firenze e dell’Archivio Giorgini.