Il Maestro Lazzeri al Workshop di Music Conducting a Malta

Firenze, 1 marzo 2024 - A partire da domani e fino al 7 marzo il Maestro toscano Giampaolo Lazzeri – cornista, docente e strumentatore per banda, direttore della Filarmonica 'Gioachino Rossini' di Firenze nonché Presidente dell'ANBIMA APS Nazionale – sarà impegnato nel Workshop dedicato alla direzione d'orchestra di fiati, presso la Malta Band Clubs Association. Il Maestro Lazzeri, dopo i grandiosi successi di pubblico riportati nei concerti maltesi, è nuovamente sull'isola grazie al progetto europeo Erasmus, nato tra Malta, Italia, Spagna e Serbia. Il Workshop in Music Conducting di Lazzeri conclude la seconda serie delle masterclasses internazionali, svoltesi in questi mesi presso The American University of Malta AUM di Bormia, tra lo scorso 2023 e l'inizio del nuovo anno, da lui coordinate, che hanno visto il coinvolgimento dei principali solisti e docenti, prime parti delle bande sinfoniche militari italiane, delle Fondazioni, dei Conservatori italiani ed europei, da Alessio Bacci per il flauto traverso a Riccardo Crocilla per il clarinetto, da Massimo Mazzoni per il sax a Manuele Catalano per il corno, da Donato De Sena per la tromba a Luciano De Luca per l'euphonium, da Diego Di Mario per il trombone a Christopher Spiteri per la tuba, da Jonathan Faralli per le percussioni a Edy Bodecchi per la Pedagogia musicale. I partecipanti alle masterclasses hanno la possibilità di essere selezionati per entrare a far parte della Malta Symphonic Band e prendere parte agli impegni musicali della più antica istituzione maltese che, da poco, ha celebrato i 75 anni di attività. Lazzeri, di comune accordo con le istituzioni musicali dell'Isola, ha così dato vita ad un progetto mirato allo sviluppo evolutivo del sapere sonoro e musicale per wind band e orchestra di fiati, che metta in primo piano l'esecuzione e la pratica musicale.

"Cooperazione e socializzazione internazionale hanno permesso agli allievi, anche in questa seconda edizione del progetto “Musician Series”, di acquisire e sviluppare nuovi strumenti di conoscenza, valorizzando la loro creatività e le loro capacità tecnico-espressive, al fine di rafforzare quel senso di appartenenza ad una grande comunità musicale, qual è quella di Malta, rimanendo sempre aperti alle esperienze didattico-formative internazionali."