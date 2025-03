Il Genio della Vittoria, a Firenze si celebrano i 550 anni di Michelangelo Buonarroti

Firenze, 3 marzo 2025 - In occasione dei 550 anni dalla nascita di Michelangelo Buonarroti, il Comune di Firenze e Fondazione MUS.E organizzano, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio la conferenza del professor Francesco Vossilla dal titolo “Il genio della Vittoria”. L’evento celebra il grande maestro, considerato già dai suoi contemporanei come il “divin artista”, e si propone di approfondire la figura poliedrica e irrequieta di Michelangelo, che visse tra Firenze e Roma al servizio degli uomini più potenti del suo tempo.

Nel contesto delle sue opere fiorentine, spicca il momento in cui, subito dopo aver collocato il David sull’arengario di Palazzo Vecchio, Michelangelo fu chiamato a lavorare nel Salone dei Cinquecento, accanto a Leonardo da Vinci, per la realizzazione della Battaglia di Cascina. Sebbene il progetto non sia mai stato portato a termine, il Salone conserva tuttavia un capolavoro michelangiolesco donato dal nipote di Michelangelo al duca Cosimo I de' Medici: la scultura nota come La Vittoria di Firenze su Siena. La conferenza del professor Francesco Vossilla, che sarà introdotta dai saluti dell’assessore alla cultura Giovanni Bettarini, del direttore dei Musei Civici Fiorentini Carlo Francini e della responsabile scientifica della Fondazione Muse Valentina Zucchi, esplorerà i significati della scultura e le vicende storiche che l’hanno accompagnata, offrendo al pubblico l'opportunità di approfondire un importante capitolo della storia dell’arte e della città di Firenze. Durante l'incontro sarà presente un interprete per la traduzione in LIS, al fine di permettere la partecipazione anche a persone sorde o ipoudenti. L'iniziativa è accessibile anche alle persone cieche e ipovedenti, che potranno seguire la narrazione e fruire della replica tattile del gruppo L’evento si terrà il 6 marzo 2025 alle ore 11, ed è aperto a tutti coloro che desiderano scoprire la grandezza artistica e umana di Michelangelo (fino a esaurimento posti). Nella stessa giornata alle ore 10 nella basilica di Santa Croce ci sarà inoltre una cerimonia promossa dall’Accademia delle Arti del Disegno, insieme all’Opera di Santa Croce e al Comune di Firenze.

Alla presenza della presidente Cristina Acidini e dell’assessore alla Cultura Giovanni Bettarini verrà deposta una triplice corona di alloro presso la tomba monumentale di Michelangelo. L’iniziativa rievoca il ruolo che l’Accademia da poco fondata ebbe nel 1564, quando promosse i funerali di Michelangelo e successivamente ne ideò e scolpì la tomba avendo tra i suoi compiti, per volere del Granduca Cosimo e di Giorgio Vasari, quello di celebrare il grande artista. Nel pomeriggio del 6 marzo poi alle 18.45 alla Cappella Martelli nella Basilica di San Lorenzo l’Opera Medicea Laurenziana con la collaborazione degli Amici dei Musei di Palazzo Davanzati e Casa Martelli, Monica Bietti, già direttrice di Casa Martelli e del complesso laurenziano, a comprendere questa particolare occasione dedicata all’anniversario. Seguirà l’esecuzione della Partita n.2 in re min per violino solo di Bach da parte di Sara pastine, violinista fra le più apprezzate del panorama nazionale. La visita alla tribuna delle Reliquie, commissionata a Michelangelo da Papa Clemente VII nel 1525, concluderà la serata.