Il 5 novembre a Firenze il concerto dell'Orchestra toscana classica

Firenze, 3 novembre 2024 – Il 5 novembre a Firenze, alle ore 21, all'interno della sala Libero Beghi in Villa Arrivabene (che è la sede del Quartiere 2), è in programma il concerto dei solisti dell’Orchestra Toscana Classica che interpreteranno le Quattro Stagioni di Vivaldi, nell’ambito della rassegna “Quartieri in Musica 2024”. L'iniziativa, si legge in una nota del Comune di Firenze, rientra nel panorama dei tanti eventi dell'Autunno Fiorentino, la rassegna di cultura ideata da Palazzo Vecchio e che segue l'Estate Fiorentina. In questo caso l'ingresso è libero, gratuito, fino ad esaurimento posti. L'Autunno Fiorentino prevede in totale oltre 300 appuntamenti, tra spettacoli, concerti, performance, laboratori, workshop, corsi per bambini e adulti, dislocati nelle aree meno centrali della città. La rassegna è finanziata dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo del Ministero della Cultura.