Anthony Hopkins a Firenze con Jeff Goldblum: la foto dei due attori spopola sui social

Firenze, 25 maggio 2023 – “Un amico perso e ritrovato a Firenze”: didascalia semplice per una foto da oltre settantamila like su Facebook. Già, perché a postarla è uno dei due attori ritratti in un noto grand hotel fiorentino: uno dei più grandi, sir Anthony Hopkins, due Oscar sulla mensola del salotto e uno smisurato amore per la Toscana.

La leggenda gallese, 86 anni ma la carica di un ragazzino, è spesso in Toscana e nei giorni scorsi era già stato avvistato in zona, mentre mercoledì ha postato la foto che lo ritrae a Firenze insieme al collega Jeff Goldblum, noto per Jurassic Park ma volto amato per le decine e decine di film in cui ha recitato.