Giovanni Papini, "secondo maestro" di Spadolini: conferenza il 6 marzo a Firenze

Firenze, 3 marzo 2025- Prosegue il ciclo di incontri dedicato a “I Maestri di Spadolini”, promosso dalla Fondazione Spadolini Nuova Antologia in collaborazione con la Fondazione Biblioteche Cassa di Risparmio di Firenze per celebrare il centenario della nascita di Giovanni Spadolini. Dopo la conferenza su Piero Gobetti, il secondo appuntamento, in programma giovedì prossimo alle 17 nella Sala Conferenze di via Bufalini 6, sarà dedicato alla figura di Giovanni Papini e vedrà l’intervento di Gloria Manghetti, presidente della Fondazione Primo Conti. «Spadolini conosceva pressoché a 360° tutta l’opera di Papini – spiega Manghetti –, avendo iniziato a leggerlo fin da quando era poco più che un bambino, come lui stesso ha ricordato, e ne apprezzava la fecondità di idee e la capacità di dare vita a singolari immagini e rappresentazioni dei problemi dell’uomo. Tra loro correvano 44 anni di differenza d’età, eppure la frequentazione iniziò molto presto quando Spadolini era appena ventenne, e Papini, come risulta dalla loro corrispondenza e dal diario del grande scrittore, mostrò sempre interesse per quel giovane storico, del cui talento e delle cui qualità era profondamente convinto. Al momento della scomparsa dell’ormai anziano intellettuale, nel luglio 1956, Spadolini sulle pagine del “Resto del Carlino” gli dedicò un lungo articolo dove tra l’altro affermava che Papini era stato “Fedele sempre e solo a se stesso, lasciandoci una lezione unica, inconfondibile. […] Una lezione, dove è impossibile scindere l’uomo dall’artista”.»

L’incontro su Papini rientra nel primo dei due cicli di conferenze previsti tra febbraio e giugno 2025, dedicato alle figure culturali che hanno influenzato la formazione del “Professore”. Le prossime date vedranno protagonisti Benedetto Croce (3 aprile, con la relazione di Michele Ciliberto), Mario Missiroli (8 maggio, con Gabriele Paolini) e Mario Pannunzio (5 giugno, con Cosimo Ceccuti), sempre alle 17 nella Sala Convegni di via Bufalini. Il secondo ciclo, dal titolo “I compagni di Giovanni Spadolini” e in calendario nel 2026, sarà invece incentrato sui rapporti di Spadolini con alcune personalità di spicco della cultura storica e politica, tra cui Ugo La Malfa, Norberto Bobbio, Leo Valiani, Renzo De Felice e Rosario Romeo. Info:055.2336071.