Gazelle, il concerto di Firenze: show di luci, tanti fan al Mandela Forum

Firenze, 22 marzo 2024 – Show di luci e suoni per Gazelle a Firenze, nella data toscana del suo tour. Che ha toccato il Mandela Forum. Una grande data che era molto attesa dai fan di tutta la Toscana e non solo. In tanti arrivavano da fuori regione. Gazelle è reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo. Per il cantautore romano è arrivato l’undicesimo posto nella classifica finale con il brano “Tutto qui”.