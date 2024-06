Firenze, l'idolo dell’italo-disco anni '80 Gazebo al Central Club

Firenze, 4 giugno 2024 - Ben 12 milioni di dischi venduti, una fama che resiste al passare del tempo e un appuntamento con il pubblico fiorentino: venerdì 7 giugno è Gazebo il secondo ospite delle serate-evento di Radio Stella al Central Club di Firenze. Idolo dell’italo-disco anni ’80, Gazebo proporrà un live dedicato ai suoi grandi successi. Oltre 40 anni sono passati dall’uscita di “I Like Chopin”, brano che segnò il debutto di Gazebo, conquistando pubblico e discoteche di mezzo mondo. Un exploit stratosferico, seguito a breve da “Lunatic”, “Masterpiece” e altri capisaldi della discografia di Paul Mazzolini, questo il nome dell’artista. Niente amarcord però. Gazebo è tutt’oggi attivissimo, soprattutto sul fronte live. Per non dire dell’adorante fanbase - alcuni singoli sono diventati veri oggetti di culto - in gran parte oltreconfine, delle numerose ristampe dei suoi dischi. Dalle ore 20, per chi lo desidera, c’è la cena a buffet e la consolle è affidata alle più amate voci Radio Stella, pronte a farci ballare con grandi successi dell’epopea 70/80/90/00. Sempre le serate evento di Radio Stella al Central Club, in arrivo nelle prossime settimane Tracy Spencer, Corona, Ice Mc e i Rockets. Central Club e Radio Stella insieme, con la musica dei ricordi più belli.Gazebo, all’anagrafe Paul Mazzolini nasce il 18 Febbraio 1960 a Beirut. È cresciuto viaggiando per il mondo con i suoi genitori, arricchendosi di culture diverse. Suo padre, Francesco, era un diplomatico italiano e insegnò a Paul cinque delle otto lingue che conosceva. Sua madre, Stefania, era una cantante e oltre a incoraggiare le sue ambizioni gli trasmise il talento e la passione per la musica. Paul si stabilisce in Italia nel 1974 e dopo la maturità si alterna tra Roma e Londra dove collabora con vari gruppi musicali deciso ad intraprendere la carriera di musicista. Tornato definitivamente a Roma nel 1982pubblica il suo primo singolo “Masterpiece”, la versione estesa (Discomix) diventa rapidamente un grande successo sulle scene dance Europee ed Asiatiche. Nel 1983 Paul firma con la Baby Records e pubblica il primo album eponimo, “Gazebo”. Il successivo singolo, “I like Chopin”, raggiunge il primo posto nelle classifiche di molti paesi tra cui: Germania, Francia, Italia, Svizzera, Austria, Danimarca, Finlandia, Spagna, Belgio, Canada, Giappone, Portogallo, Hong-Kong, Corea , Singapore, Turchia ed entra nelle top dieci in molti altri paesi. Vince il “Top European Chart Act Award” della Britannica “Music Week” e la “Vela d’Oro” a Riva del Garda per le vendite dell’album in Europa ed Italia. Il secondo album “Telephone Mama” viene pubblicato nel 1984 e sebbene lo stile delle canzoni e il concept generale fosse drasticamente differente dal primo, divenne comunque un best seller nella maggior parte dei Paesi in cui fu distribuito. Nel 1985 si ferma per gli obblighi del servizio militare, questa pausa lo porta a ricostruire la sua carriera su basi diverse e più solide, desideroso di sviluppare e crescere nello studio della musica, la scrittura, gli arrangiamenti e la produzione. Ha quindi fondato Lunatic S.r.l – la sua casa di produzione. Il primo progetto di questa nuova avventura fu stato pubblicato nel 1986, è stato “Univision”. “Italo By Numbers” è del 2018, selezionati diversi successi della dance Italiana degli anni ’80, li ha riregistrati usando gli stessi strumenti e le stesse tecniche analogiche con cui furono prodotte all’epoca! Hit che hanno venduto milioni di copie in tutto il mondo, come “Self Control”, “Tarzan Boy”, “Happy Children” “Easy Lady”, “Survivor” “People From Ibiza” e brani suoi come “I Like Chopin”, “Masterpiece”, “Lunatic” and “Dolce Vita”. Maurizio Costanzo