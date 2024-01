Al Gabinetto Vieusseux l’ambasciatrice lituana Dalia Kreivienė

Firenze, 19 gennaio 2024 - Attivare una convenzione tra il Gabinetto Scientifico letterario Vieusseux e alcuni centri culturali lituani per dare il via a una collaborazione in ambito culturale e artistico.

E’ stato il tema al centro dell’incontro presso la sede del Gabinetto Vieusseux in piazza Strozzi tra l’ambasciatrice lituana Dalia Kreivienè e il presidente della storica istituzione fiorentina Riccardo Nencini.

Nel corso dell’incontro è stata confermata la centralità, nelle relazioni tra Firenze e Lituania, dello sviluppo di una collaborazione nel settore culturale, in particolare a partire dalla reciproca attenzione al Fondo Mario Mafai custodito dal Gabinetto Vieusseux. “Il fondo - ha spiegato Nencini - contiene un carteggio tra Mario Mafai e la moglie lituana Antonietta Raphaël, oltre ad alcune lettere di Mario indirizzate alla figlie Giulia, Simona e Miriam Mafai; quaderni, agende e diari personali appartenuti ai due artisti. Tra i temi della collaborazione anche quello della letteratura per ragazzi attraverso l’incontro tra il Premio Orvieto e i disegnatori lituani”.

L’ambasciatrice Dalia Kreivienè ha un'esperienza ventennale in ambito diplomatico.