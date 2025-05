Premio Letterario Camaiore. Nelle scuole i giovani talenti della poesia

Camaiore, 31 maggio 2025 - Il Presidente del Premio Letterario Camaiore Michele Brancale, insieme all'assessore alla Cultura Claudia Larini, si è recato giovedì in diverse scuole medie del territorio della località versiliese (i due istituti comprensivo e il Gaber) per un"introduzione al linguaggio poetico rivolta ai giovani allievi, perché possano partecipare al Premio Camaiore studenti.

Una breve lezione dunque, tra origine e sviluppo della poesia, che ha coinvolto più di duecento studenti ed è stata realizzata in collaborazione con la Società Dante Alighieri. Sono infatti stati donati alle scuole visitate, alle classi e ai docenti alcuni gadget della società e tre volumi, adesso disponibili nelle biblioteche dei plessi: "Oltre il male" di Andrea Riccardi e Edith Bruck, "ItalSimpatia" e "L'italiano dal latino a oggi" di Luca Serianni.

Gli studenti sono stati invitati a partecipare, con loro componimenti, al concorso 'La Poesia dei Ragazzi' e gli insegnanti a iscriversi alla Giuria Popolare di questa edizione 2025 del Premio.

Gli studenti vincitori saranno premiati a luglio e alcuni di loro parteciperanno come giurati popolari al PLC, la cui finale è prevista a settembre.

"Far crescere la presenza e la collaborazione con le scuole del territorio è un obiettivo che ci siamo posti da tempo, al fine di motivare e incuriosire i giovani nello studio e la conoscenza della poesia e dell'italiano come lingua dell'incontro, della cultura e della pace - ha spiegato il Presidente Brancale -. La Poesia non è posa: è un linguaggio che consente di esprimere cose, situazioni e concetti che sfuggono all'algoritmo che standardizza tutto. È per questo che è tanto importante conoscerlo e, volendo, coltivarlo".