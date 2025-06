Al via il podcast “Il Viaggio della Costituzione”

Firenze, 1 giugno 2025 - Il 25 aprile 1945 l’Italia rialzò definitivamente la testa, e da quella scintilla di libertà nacque il percorso che avrebbe portato al referendum istituzionale, alle prime elezioni libere e, il 1° gennaio 1948, alla Costituzione. È proprio quel filo rosso che “Il Viaggio della Costituzione” intende riannodare: un ciclo di sei podcast ideato e curato da Domenico Guarino, con il patrocinio di ANPI Firenze e il sostegno di Unicoop Firenze e SPI CGIL Toscana, in cui il docente di Diritto Pubblico e Costituzionale dell’Università di Pisa, Gianluca Conti, accompagna gli ascoltatori alla scoperta dei principi, dei diritti e delle sfide che hanno plasmato – e continuano a plasmare – la Repubblica.

Ogni puntata affronta un capitolo chiave: si parte dai principi generali, si passa per il lavoro cuore dell’articolo 1, si attraversano libertà e diritti fondamentali, ci si misura con le nuove tecnologie, si analizza il circuito dell’indirizzo politico e si approda, infine, alle garanzie che ne sorreggono l’equilibrio. Un viaggio che non è mera lezione frontale, ma dialogo vivo con la storia, con l’attualità e con quel futuro che – piaccia o no – chiede conto dei valori scolpiti nella Carta.

Le sei puntate verranno rilasciate a cadenza settimanale sui profili Spotify, Spreaker e Amazon di Controradio a partire da domani; lo stesso giorno, sempre di lunedì alle 9:35, si potranno ascoltare in FM (93.6 e 98.9) e in DAB. Unicoop Firenze diffonderà audio e video sui propri canali social, mentre SPI CGIL Toscana li rilancerà sul sito spicgiltoscana.it e sui propri profili, perché la Costituzione non resti chiusa in un’aula universitaria, ma “circoli” tra corsie del supermercato, bacheche sindacali e feed di Instagram. Per dare corpo – e luogo – alle parole, ogni episodio è stato registrato in spazi simbolici della Firenze antifascista e del suo presente innovativo: dalla sala dedicata al costituzionalista Paolo Barile nello studio legale Gesmundo Golini Calugi alla Casa Rider promossa dalla CGIL, dal Museo del Novecento con la mostra “Retroscena” sugli artisti antifascisti alla Nana Bianca dell’Innovation Center, fino al Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, un tempo Camera dei Deputati, e al punto vendita Unicoop di San Donato a Novoli. Luoghi diversi, un’unica bussola: la Costituzione come compagna di viaggio, capace di rinnovarsi senza tradirsi.